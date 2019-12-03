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博客來公布暢銷書榜 三大類型帶動書市成長

2019-12-03 23:46聯合報 記者陳宛茜／即時報導

博客來今天公布2019年年度暢銷榜，作家蔡康永今年以「蔡康永的情商課：為你自己活一次」拿下年度暢銷書TOP1，這本書刷新蔡康永所有作品的銷售紀錄，同時榮登博客來和誠品書店的暢銷排行榜冠軍，也為自己的多年寫作經歷，立下新的里程碑。

博客來指出，今年受到選舉的影響以及國際間局勢動盪的衝擊，使得讀者對人文社科類書籍高度關注，成為年度成長率最高的類型。景氣復甦拉抬了青壯年對投資概念的好奇心、108課綱上路讓父母更早開始注重生活與科普教育、網路世代壓力來源劇增，讓讀者更需要找尋心靈出口等社會趨勢氛圍，讓商業理財、童書、心理勵志三個類型，成為圖書業績成長主要動能。

延續「被討厭的勇氣」風潮，勇敢「做自己」和「愛自己」反映是今年讀者最在乎的新書內容。除了「蔡康永的情商課：為你自己活一次」，心理勵志熱銷源頭書「討厭的勇氣」自2014年出版以來年年入榜，今年更再度榮登暢銷TOP6，亦是5年來最暢銷的書，至今狂銷超過20萬冊。

圈粉、寵粉的年代，網路社群促購實力不容小覷。博客來指出，今年臉書、IG、抖音到PTT都有指標性作者推出新作席捲暢銷榜。當中最強大的就屬臉書私密社團勸敗力，讓娜塔「一日三餐減醣料理」賣進年度暢銷榜TOP3，娜塔也成為年度華文作家第二名，還有彭大靠著「沖繩彭大家族自助錦囊」，連續兩年成為旅遊類型書最賣座的作家，預估KOL們在特殊專業領域產出的內容，將會帶來更多的分眾讀者加入買書行列。

博客來指出，今年第三季開始，外部股市續創高點，台灣投資人對亞洲與全球經濟發展抱持樂觀態度，帶動投資理財類書籍買氣再度回溫，除了股票與投資技巧外，帶領退休族如何規劃退休投資運用也成為新趨勢，業績上揚15%，隨著台灣股市持續上漲，推估這波銷售熱潮可望持續。

在童書銷售觀察中，博客來發現，受到108課綱帶動下，科普知識成為爸媽今年必修課。「中小學生必讀科學常備用書」系列帶動科學類童書業績翻倍成長，「科學實驗王」漫畫系列也同樣帶領科普知識漫畫類業績成長超過三成。此外像是「有怪癖的動物超棒的!圖鑑」這類的動物行為專書，挾網路社群人氣集結成冊，受到家長與孩童的喜愛。

2019博客來書籍暢銷排行TOP 10

1.蔡康永的情商課：為你自己活一次(蔡康永)

2.新制多益 NEW TOEIC 單字大全：2018起多益更新單字資訊完全掌握！(David Cho)

3 . 一日三餐減醣料理：單週無壓力消失2kg的美味計劃，72道低醣速瘦搭配餐 (娜塔)

4. New TOEIC多益新制黃金團隊5回全真試題＋詳解 (洪鎮杰,李住恩,NEXUS多益研究所)

5.脆弱的力量(布芮尼．布朗)

6.被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導(岸見一郎,古賀史健)

7.2019唐綺陽星座運勢大解析(唐綺陽)

8.子彈思考整理術：釐清超載思緒，化想法為行動，專注最重要的事，設計你想要的人生(瑞德‧卡洛)

9.我用1檔ETF存自己的18% (陳重銘)

10.故事課1：3分鐘說18萬個故事，打造影響力(許榮哲)

「蔡康永的情商課」拿下博客來暢銷書榜第一名。圖/博客來提供
「蔡康永的情商課」拿下博客來暢銷書榜第一名。圖/博客來提供
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博客來多益108課綱

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