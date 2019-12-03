6道年菜2888、吃飯抽龍蝦！2大餐飲集團年菜拚好康

2019-12-03 21:42 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



農曆年腳步越來越近，旗下各擁有眾多品牌的「欣葉餐廳以及「王品集團」，紛紛推出應景的年菜、鍋物料理。不論是傳統的台菜佳餚、佛跳牆，或是日系火鍋應有盡有，甚至還有越式魚料理、北海道湯咖哩、花椒麻辣鍋等不同選擇，讓餐桌更精彩。

欣葉今年推出8人份的「七滿福」與6人份的「七巧福」圍爐桌菜，從冷盤到主食共有七樣手路菜。七滿福內含有富貴雙拼、蔗香燻雞、滷南非鮑、鹽酥海明蝦等菜餚；七巧福則為烏魚子、泡菜軟時拼油淋土雞、鹽酥大草蝦等菜色，售價分別為8,188、5,888元。另外還有台式的干貝佛跳牆、品鍋，以及日式的漁豐季鍋，或是異國風的「北海道湯咖哩」等不同種類的鍋物，售價1,280～7,280元。蟹舞手抓海鮮也有推出「傑克BBQ豬肋排」，增添團圓飯的不同樂趣。

自1月23日至1月29日期間，欣葉旗下所有品牌也推出刮刮樂活動，凡用餐顧客皆可獲得刮刮卡一張，有機會獲得佛跳牆、紅蟳米糕、青花椒鱸魚、波士頓龍蝦等美食體驗券，或是欣葉日本料理buffet餐券，共計13萬個名額。

王品集團今年首度集合旗下的丰禾日麗、享鴨、青花驕、沐越等4個品牌，推出極品御膳六菜宴、鼎鮮御膳六菜宴兩套年菜組合，每套總重6.5公斤，適合6～8人共享。極品御膳六菜宴的主菜為佛跳牆，採用傳統工法製作的佛跳牆，內含有智利貝、排骨、豬心等15種食材，帶來滿滿的飽足感。而鼎鮮御膳六菜宴主菜則為青花驕經典麻辣鍋底組，其中以青花椒入菜的青花驕特色丸，更可帶來新的品鍋體驗。