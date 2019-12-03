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6道年菜2888、吃飯抽龍蝦！2大餐飲集團年菜拚好康

2019-12-03 21:42聯合報 記者陳睿中／即時報導

農曆年腳步越來越近，旗下各擁有眾多品牌的「欣葉餐廳以及「王品集團」，紛紛推出應景的年菜、鍋物料理。不論是傳統的台菜佳餚、佛跳牆，或是日系火鍋應有盡有，甚至還有越式魚料理、北海道湯咖哩、花椒麻辣鍋等不同選擇，讓餐桌更精彩。

欣葉今年推出8人份的「七滿福」與6人份的「七巧福」圍爐桌菜，從冷盤到主食共有七樣手路菜。七滿福內含有富貴雙拼、蔗香燻雞、滷南非鮑、鹽酥海明蝦等菜餚；七巧福則為烏魚子、泡菜軟時拼油淋土雞、鹽酥大草蝦等菜色，售價分別為8,188、5,888元。另外還有台式的干貝佛跳牆、品鍋，以及日式的漁豐季鍋，或是異國風的「北海道湯咖哩」等不同種類的鍋物，售價1,280～7,280元。蟹舞手抓海鮮也有推出「傑克BBQ豬肋排」，增添團圓飯的不同樂趣。

自1月23日至1月29日期間，欣葉旗下所有品牌也推出刮刮樂活動，凡用餐顧客皆可獲得刮刮卡一張，有機會獲得佛跳牆、紅蟳米糕、青花椒鱸魚、波士頓龍蝦等美食體驗券，或是欣葉日本料理buffet餐券，共計13萬個名額。

王品集團今年首度集合旗下的丰禾日麗、享鴨、青花驕、沐越等4個品牌，推出極品御膳六菜宴、鼎鮮御膳六菜宴兩套年菜組合，每套總重6.5公斤，適合6～8人共享。極品御膳六菜宴的主菜為佛跳牆，採用傳統工法製作的佛跳牆，內含有智利貝、排骨、豬心等15種食材，帶來滿滿的飽足感。而鼎鮮御膳六菜宴主菜則為青花驕經典麻辣鍋底組，其中以青花椒入菜的青花驕特色丸，更可帶來新的品鍋體驗。

除了主菜外，套餐還包含富貴滷豬腳、櫻花蝦米糕、開運鹽蒸蝦、如意醬鴨翅、清蒸酸甜石斑魚等5款料理。其中「清蒸酸甜石斑魚」特選用重600公克的新鮮石斑，以越式手法烹調，帶來酸甜的滋味。每套售價原價3380～3680元，12月15日前訂購，極品御膳六菜宴早鳥價2,999元、鼎鮮御膳六菜宴早鳥價2,888元。

主菜為佛跳牆的極品御膳六菜宴，早鳥價2999元。圖／王品提供
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欣葉推出七滿福年菜，每套8,188元。圖／欣葉提供
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鼎鮮御膳六菜宴主菜為青花驕經典麻辣鍋底組，帶來麻辣有勁的團圓滋味。圖／王品提供
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帶有異國風味的北海道湯咖哩，每份1,280元。圖／欣葉提供
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品牌北海道年菜

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