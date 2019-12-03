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快來玩限動 COACH推出馬車經典圖案的IG相機特效

2019-12-03 20:48聯合報 記者楊詩涵／即時報導

繼Signature C經典的COACH C字logo運用在包款與服裝上，重新定調COACH的形象之後，執行創意總監Stuart Vevers將構思焦點轉向品牌經典馬車圖案（Horse and Carriage），成為2020早春系列的話題，也推出快閃店暖身。

1941年創立的COACH，發跡於美國紐約曼哈頓的一座閣樓，當時由6位皮革工匠師坐鎮，主要是創作男士皮件商品為主，而馬車圖案誕生於1950年代，也成為品牌官方標誌，象徵皮革工藝的傳承，奠定了COACH的美式風尚與源起；Stuart Vevers將馬車圖案轉化為精緻的印花圖紋，在服裝上也賦歸往日美好年代，以窄版修身的輪廓表現任性、青春與純真的率性特質。

2020早春系列是以1990年發行的美國獨立電影《大市民（Metropolitan）》為靈感，表現紐約的多元、懷舊，印花上衣、波卡圓點真絲襯衫、喇叭褲與細緻頸鍊、復刻手袋等，都結合Rexy恐龍或彩虹的圖案，帶來既時髦又復古的表現。以紅色系和馬車圖案結合的快閃店，則分別在11月29日至12月9日台北101購物中心、12月9日至2020年1月5日新光三越台中中港店、12月19日至1月5日新光三越台南新天地登場；此外，品牌也同步於官方IG推出AR相機特效，共有4款特效可供拍攝照片或者動態影片上傳至IG Story。

Horse and Carriage愛心後背包，價格店洽。圖／COACH提供
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Horse and Carriage男款Rivington腰包，售價14,800...
Horse and Carriage男款Rivington腰包，售價14,800元。圖／COACH提供
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Horse and Carriage側背包，售價21,800元。圖／COACH提...
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復古雅緻的COACH 2020早春頗有向昔時致敬的風采。圖／COACH提供
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Horse and Carriage Mule，售價17,800元。圖／COAC...
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Horse and Carriage 男款手拿包，售價14,800元。圖／COA...
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經典馬車圖案也運用在男裝上混搭恐龍或彩虹圖案。圖／COACH提供
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Horse and Carriage Kat Saddle手袋，售價14,800...
Horse and Carriage Kat Saddle手袋，售價14,800元。圖／COACH提供
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Horse and Carriage Dylan男款側背包，售價14,800元。...
Horse and Carriage Dylan男款側背包，售價14,800元。圖／COACH提供
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Horse and Carriage夾鏈包，售價4,900元。圖／COACH提供
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COACH於官方IG推出AR相機特效。圖／COACH提供
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