快來玩限動 COACH推出馬車經典圖案的IG相機特效

2019-12-03 聯合報 記者 楊詩涵 /即時報導



繼Signature C經典的COACH C字logo運用在包款與服裝上,重新定調COACH的形象之後,執行創意總監Stuart Vevers將構思焦點轉向品牌經典馬車圖案(Horse and Carriage),成為2020早春系列的話題,也推出快閃店暖身。

1941年創立的COACH,發跡於美國紐約曼哈頓的一座閣樓,當時由6位皮革工匠師坐鎮,主要是創作男士皮件商品為主,而馬車圖案誕生於1950年代,也成為品牌官方標誌,象徵皮革工藝的傳承,奠定了COACH的美式風尚與源起;Stuart Vevers將馬車圖案轉化為精緻的印花圖紋,在服裝上也賦歸往日美好年代,以窄版修身的輪廓表現任性、青春與純真的率性特質。

2020早春系列是以1990年發行的美國獨立電影《大市民(Metropolitan)》為靈感,表現紐約的多元、懷舊,印花上衣、波卡圓點真絲襯衫、喇叭褲與細緻頸鍊、復刻手袋等,都結合Rexy恐龍或彩虹的圖案,帶來既時髦又復古的表現。以紅色系和馬車圖案結合的快閃店,則分別在11月29日至12月9日台北101購物中心、12月9日至2020年1月5日新光三越台中中港店、12月19日至1月5日新光三越台南新天地登場;此外,品牌也同步於官方IG推出AR相機特效,共有4款特效可供拍攝照片或者動態影片上傳至IG Story。