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「蔣經國讓我有工作！」 郭台銘：我要給蔣萬安站台

天氣好冷！渴望擁有徐懷鈺、孫怡的毛茸茸包款

2019-12-03 18:40聯合報 記者楊詩涵／即時報導

首波大陸冷氣團南下，全台籠罩在冬日浪漫氛圍中，卻也同時覺得「好冷」，看到資深少女徐懷鈺、大陸女星孫怡都拎了毛茸茸的包款，軟綿綿、暖融融的觸感馬上讓人覺得溫煦，拿在手裡觸感熱呼呼，包括COACH、Kate Spade以及FENDI、路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）都有包款溫暖妳心。

徐懷鈺以PUMA長版衫、HOGAN休閒鞋，搭配2019節慶系列的COACH Tabby手袋，Tabby是執行創意總監Stuart Vevers以七○年代經典包款為原型翻玩而成，分為簡約方正、長方型兩種尺寸輪廓，Coach Create 訂製服務也特別在11月初推出Tabby手袋個人訂製服務，可以訂製C字母金屬按釦，共有11款，依材質計價格落在1,750～2,500元，目前先在台北101概念店及台中大遠百專門店推出。而Kate Spade也以旗下的Nicola、Betty手袋和Sam托特包推出蓬鬆絨毛的款式，大陸女星孫怡以一身粉紅色的公主風展現Nicola粉色款，袋身由義大利牛皮製成，絨毛部分是人造皮草，品牌標誌的黑桃和心型釦環為此包款的特色，帶來旋轉開合的趣味。

而精品品牌路易威登不僅推出了Bum Bag腰包、Onthego托特包的毛茸茸版，還有超可愛的暖手筒，腰包的毛料採用極柔軟的初剪羊毛，打造出棕色、米白色Monogram LV Teddy的限量版款式；暖手筒則是以螢光粉紅和黑色海狸毛製成，設計暗袋可置放小物。FENDI的經典包款Baguette推出迷你Nano尺寸，以貂毛和皮革製成，Kan U則以綿羊毛推出像小太陽一樣的黃色款式，俏皮可愛。

FENDI Nano Baguette棕米色皮草款，售價39,000元。圖／FE...
FENDI Nano Baguette棕米色皮草款，售價39,000元。圖／FENDI提供
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大陸女星孫怡詮釋Kate Spade Nicola小型桃心旋鎖鍊條肩背包，售價人民幣3,800元、約台幣16,697元。圖／取自微博
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徐懷鈺演繹COACH Tabby Shearling 翻皮羊毛手袋，售價25,800元。圖／COACH提供
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之前Melody曾穿Kaffe Fassett印花抓褶設計連身裙28,800元，配襯Tabby單肩手袋25,800元。記者林澔一／攝影
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徐懷鈺演繹COACH Tabby Shearling 翻皮羊毛手袋，售價25,800元。圖／COACH提供
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徐懷鈺演繹COACH Tabby Shearling 翻皮羊毛手袋，售價25,8...
徐懷鈺演繹COACH Tabby Shearling 翻皮羊毛手袋，售價25,800元。圖／COACH提供
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