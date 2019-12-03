天氣好冷！渴望擁有徐懷鈺、孫怡的毛茸茸包款

2019-12-03 18:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



首波大陸冷氣團南下，全台籠罩在冬日浪漫氛圍中，卻也同時覺得「好冷」，看到資深少女徐懷鈺、大陸女星孫怡都拎了毛茸茸的包款，軟綿綿、暖融融的觸感馬上讓人覺得溫煦，拿在手裡觸感熱呼呼，包括COACH、Kate Spade以及FENDI、路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）都有包款溫暖妳心。

徐懷鈺以PUMA長版衫、HOGAN休閒鞋，搭配2019節慶系列的COACH Tabby手袋，Tabby是執行創意總監Stuart Vevers以七○年代經典包款為原型翻玩而成，分為簡約方正、長方型兩種尺寸輪廓，Coach Create 訂製服務也特別在11月初推出Tabby手袋個人訂製服務，可以訂製C字母金屬按釦，共有11款，依材質計價格落在1,750～2,500元，目前先在台北101概念店及台中大遠百專門店推出。而Kate Spade也以旗下的Nicola、Betty手袋和Sam托特包推出蓬鬆絨毛的款式，大陸女星孫怡以一身粉紅色的公主風展現Nicola粉色款，袋身由義大利牛皮製成，絨毛部分是人造皮草，品牌標誌的黑桃和心型釦環為此包款的特色，帶來旋轉開合的趣味。