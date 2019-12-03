不傷荷包耶誕造型依舊有亮點 SWATCH限量腕超勸敗

2019-12-03 18:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



天氣漸冷，意味著耶誕節的腳步也不遠了，也是年末派對的旺季，想要不傷荷包也能有造型上的亮點，戴上一款應景的腕表或許是不錯的選擇。

每一年都會推出耶誕節限定表款的SWATCH今年也沒缺席，還迎合近年的復古風潮，以1985年上市的SIR LIMELIGHT腕表為概念，創造出「黑色耶誕」SCINTILLANTE表款。不同於常見紅配綠或金搭銀的耶誕色調，SWATCH以沉穩的黑色作為表款主調，在鋁合金表盤上點綴白、粉、綠、藍四種顏色，最特別的則是表盤正中央，以及滿佈於表帶上小小亮點，結合亮銀色的皮質表帶呈現，就像是在漆黑夜空中的滿天星斗。此外，今年叫好又叫座的BIG BOLD系列也選在此時，曝光特別款版本SPARKLEBOLD腕表，表盤鑲嵌至少136顆施華洛世奇水晶，展現出色又大膽的獨特魅力。

而誰說只有女性才想過耶誕節，CITIZEN亦備有以幕夜藍及極光綠的星空配色主題的耶誕節限定腕表，其中帶有幕夜藍面盤的CA4458-88L表款，搭配表冠鍍玫瑰金配色，讓人舉手投足間不經意流露出紳士魅力。此外，CA4455-86X腕表以極光綠的主色調，搭配表圈及表殼的黑色電鍍，百搭設計能與不同造型相稱，更是呼應耶誕氛圍的配色。兩表款皆搭配藍寶石玻璃表鏡，能減少日常刮傷的機會；24小時制顯示的便利功能，也能掌握每一分每一刻。不僅如此，這兩款皆有著計時碼表的功能，除了增添實用性，更為穿搭的視覺效果帶出速度、運動感。