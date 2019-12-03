影展珠寶造型術 昆凌PK迪麗熱巴

2019-12-03 18:20 聯合報 記者釋俊哲╱即時報導



出席影展，女星的時裝總在電影外成焦點。昆凌前日出席海南電影獎，一身全黑羽毛造型禮服、大曬女神Look。同時更因為一身素黑、顯得身上配戴的鑽石珠寶更為閃耀。原來昆凌選擇了Boucheron寶詩龍的頂級珠寶Serpent Boheme系列耳環，以及Goutte系列指環，讓火光全黑視覺中更顯突出。

寶詩龍的頂級珠寶Serpent Boheme系列耳環是以750白K金為材質，鑲嵌64顆圓鑽總重2.55克拉，小巧搖曳、成為昆凌耳畔的超級亮點；而Goutte系列指環則同為750白K金，主石為0.96克拉的梨形切割鑽石，令人難以忽視、光彩奪目。兩件珠寶都在主石以外、結合大量鑽石鑲嵌，以量取勝、同時也以「靚」取勝。