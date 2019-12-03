親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

3.7億買屋惹議 兒福聯盟今電話響不停爆退捐潮！

「蔣經國讓我有工作！」 郭台銘：我要給蔣萬安站台

影展珠寶造型術 昆凌PK迪麗熱巴

2019-12-03 18:20聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

出席影展，女星的時裝總在電影外成焦點。昆凌前日出席海南電影獎，一身全黑羽毛造型禮服、大曬女神Look。同時更因為一身素黑、顯得身上配戴的鑽石珠寶更為閃耀。原來昆凌選擇了Boucheron寶詩龍的頂級珠寶Serpent Boheme系列耳環，以及Goutte系列指環，讓火光全黑視覺中更顯突出。

寶詩龍的頂級珠寶Serpent Boheme系列耳環是以750白K金為材質，鑲嵌64顆圓鑽總重2.55克拉，小巧搖曳、成為昆凌耳畔的超級亮點；而Goutte系列指環則同為750白K金，主石為0.96克拉的梨形切割鑽石，令人難以忽視、光彩奪目。兩件珠寶都在主石以外、結合大量鑽石鑲嵌，以量取勝、同時也以「靚」取勝。

而迥異於鑽石的銳利火光，以《三生三世十里桃花》和《漂亮的李慧珍》走紅的女演員迪麗熱巴，日前出席金雞百花電影節閉幕式紅毯時，則選擇一身黑紗抹胸禮裙搭配MIKIMOTO的A World of Creativity系列SPLASH頂級珠寶項鍊與耳環。SPLASH系列同時結合了鑽石與Akoya珍珠，兩種不同的光芒表現，特殊結構宛如讓珍珠宛如水花般濺起；項鍊還可拆下當成胸針、一物二用，古典而現代，奔放又內斂，散發迷人風采。

BOUHERON，頂級珠寶Goutte系列指環，白金750材質，鑲嵌1顆梨形切割...
BOUHERON，頂級珠寶Goutte系列指環，白金750材質，鑲嵌1顆梨形切割主石約0.96克拉，199顆鑽石共約2.30克拉，1顆天然水晶約4.23克拉，約298萬元。圖╱寶詩龍提供。
分享
身為MIKIMOTO亞洲區代言人的迪麗熱巴，其鮮明五官輪廓搭配上鑽石珍珠項鍊，散...
身為MIKIMOTO亞洲區代言人的迪麗熱巴，其鮮明五官輪廓搭配上鑽石珍珠項鍊，散發出高冷的時尚魅力。圖╱MIKIMOTO提供。
分享
昆凌前日出席海南電影獎，一身黑色羽毛造型禮服、性感迷人。圖╱寶詩龍提供。
昆凌前日出席海南電影獎，一身黑色羽毛造型禮服、性感迷人。圖╱寶詩龍提供。
分享
MIKIMOTO，A World of Creativity頂級珠寶系列SPLA...
MIKIMOTO，A World of Creativity頂級珠寶系列SPLASH水花串鍊暨胸針，約173萬元。圖╱MIKIMOTO提供。
分享

珠寶電影

相關新聞

過年加班飛！AirAsia台北飛名古屋增班 來回3千有找

2019-12-03 18:14

隱形富豪出手大方！北市頂級建案「宏普頤和」90天熱銷近8成

2019-12-03 18:12

肯德基「椒香麻辣脆雞」罪惡登場 搭香濃可可蛋撻、拿鐵搶攻耶誕大餐

2019-12-03 18:03

IKEA瑞典食品超市「高CP值TOP 10」！19道簡易食譜輕鬆DIY

2019-12-03 17:52

超療癒辦公室打卡小物「無力炸醬麵」！抱枕、毛毯雙重功用一次滿足

2019-12-03 17:16

懶人包／超熱門外帶年菜 晚來訂不到

2019-12-03 16:28

《冰雪奇緣2》艾莎限定色眼影、眼線快買一波！INTEGRATE、專科限量聯名包裝超夢幻

2019-12-03 16:13

信義區必衝耶誕景點！千隻小熊集合BELLAVITA太萌啦

2019-12-03 16:05

「Creema Craft Party 2019 in 台灣」 即將開跑 逛市集攻略大公開

2019-12-03 16:00

101煙火在眼前炸開！5間「跨年大餐」 還有燒肉耶誕樹

2019-12-03 15:40

LINE Pay全新獨立App上線 明年可在日、韓、泰通用

2019-12-03 14:47

從廚房到臥房 小幫手報到

2019-12-03 14:32

2019房市代表字「回」房價漸回溫 交易量回穩

2019-12-03 14:24

頂呱呱再推一日限定優惠 三顆呱呱包加地瓜薯條只要180

2019-12-03 14:21

昆凌穿黑禮服變赫本 周冬雨露背露腿「終於擺脫小學生身材」

2019-12-03 13:33

「發條皮卡丘、吹氣會發亮的雪寶」超萌！全家便利商店新玩具攻陷爸媽錢包

2019-12-03 13:05

寒冷天氣！來條瑪丹娜、教宗都愛的羊毛披肩，超暖啦

2019-12-03 12:55

韓元創近7年新低！ 拿台幣5萬現賺樂天世界門票乙張

2019-12-03 12:49

U值媒／士林官邸第18年菊花展，膩不膩？會想看嗎？

2019-12-03 12:48

山上劇場遭火焚 優人今啟動共建計畫

2019-12-03 12:31

草莓季／整顆跳出的Juicy草莓大福 冬日再現台北大稻埕老店

2019-12-03 12:25

柯南主題快閃店來台中過耶誕！ 造型吐司、馬卡龍曝光

2019-12-03 12:16

全家便利商店App限定集點！「BT21」立體肖像馬克杯組、保溫杯超萌又實用

2019-12-03 12:11

全台僅27件！愛因斯坦生前愛穿的經典皮衣 復刻版開賣

2019-12-03 12:09

鉄火牛排+燒肉高雄開7號店 12月10日開幕4人同行2人免費

2019-12-03 12:00

U值媒／封鎖21座橋的特色在哪裡？

2019-12-03 11:48

U值媒／年度最吸睛 千朵白鶴奪魁 菊中之王

2019-12-03 11:38

「成事在天、放假在你」！跟著天后金句「神級」度假去

2019-12-03 11:32

伯朗力拚星巴克！ 祭「買一送一」優惠大戰開打

2019-12-03 11:09

背包、馬卡龍都是Hello Kitty！ 陳奕迅老婆又來勸敗

2019-12-03 10:42

2019原創基地節「幻場」11組藝術家攜手打造冬季無牆美術館　

2019-12-03 09:04

LG希望起飛偏鄉傳愛 孟耿如邀學童暖心過節

2019-12-02 20:26

落羽松＋摩天輪！麗寶樂園最新秘境曝光 跨年套票也開搶

2019-12-02 19:55

螞蟻人必嚐！麥當勞限定版「草莓三角巧克力派」有戀愛滋味

2019-12-02 19:51

「冰雪」艾莎圓形包超可愛！睡美人聯名鞋浮誇浪漫

2019-12-02 17:36

冬季居家神器！超萌「史努比室內拖鞋」讓少女心都融化

2019-12-02 17:22

台北資訊月12月4日開跑 AI主題館、教育科技展同步登場

2019-12-02 17:20

英國百年茶品牌Whittard創立130周年 新推出Discovery系列茶罐

2019-12-02 16:25

改變香氛迎接2020！「北極光新年香氛月曆」迎接每一天

2019-12-02 16:12
看更多

熱門文章

花3.7億在內湖買辦公室惹議 兒福聯盟回應了

2019-12-03 09:00

全家便利商店App限定集點！「BT21」立體肖像馬克杯組、保溫杯超萌又實用

2019-12-03 12:11

3日晨急凍剩11度 4日起全台變天雨綿綿

2019-12-02 20:57

「一芳水果茶」虎尾店歇業！ 破百網友留言：老闆辛苦了

2019-12-03 11:41

北冕颱風移動緩慢 鄭明典：是很危險的颱風

2019-12-03 09:28

世界上哪個工作最危險？ 第一名高薪取蛇毒真要命

2019-12-02 21:21

台鐵訂票絕不選莒光號 網指3大缺點寧願搭高鐵

2019-12-03 14:56

3.7億買屋惹議 兒福聯盟今電話響不停爆退捐潮！

2019-12-03 18:15

一公里長上千棵落羽松秘境絕美 12月7日開放

2019-12-03 10:51

天冷吃鍋怕胖？ 醫師：別吃湯尾粥

2019-12-03 00:43

市內電話到底要不要取消？過來人曝：留著保命

2019-12-03 16:18

未達大陸冷氣團等級 吳德榮：今仍乾冷明水氣接近

2019-12-03 07:40

聰明的人都懂得「沈默」！苦而不言、冷靜思考才是智慧

2019-12-02 22:04

香港事件波及一芳虎尾店歇業 老闆鞠躬淚謝謝大家

2019-12-03 12:15

低溫10.3度！彭啟明：明緩步回溫 周五乾冷空氣再接近

2019-12-03 07:55

影／太冷了！合歡山壁鋪薄冰 連水窪都凍成冰池

2019-12-03 14:50

冷氣團發威逾十測站創入冬最低溫 周五初雪機會最大

2019-12-03 09:51

金門小水獺健檢模樣曝光 超萌讓人直呼「要融化了」

2019-12-03 07:32

韓元創近7年新低！ 拿台幣5萬現賺樂天世界門票乙張

2019-12-03 12:49

伯朗力拚星巴克！ 祭「買一送一」優惠大戰開打

2019-12-03 11:09

好市多黑莓殘留殺蟲劑違規 331公斤遭退運銷毀

2019-12-03 10:45

吐舌網紅貓Lil Bub走了 謝謝你這8年帶來的美好

2019-12-03 06:43

腎不好看指甲便知？ 醫說這五字口訣更實用

2019-12-03 13:52

每日星座運勢／巨蟹展現個人的魅力　為人排解紛爭

2019-12-03 00:00

女大生月經遲到被分手！男友「超渣對話」流出引萬人怒

2019-12-03 16:56

頂呱呱再推一日限定優惠 三顆呱呱包加地瓜薯條只要180

2019-12-03 14:21

今下探11度！明起雨綿綿

2019-12-02 23:55

比台鐵便宜200多元！搭國道客運往返北花優惠價210元

2019-12-03 18:03

花3.7億元買新辦公室惹議 教部：兒盟合法提列準備金

2019-12-03 18:35

北農全面推實名制利控管溯源 未加入農民將禁入場拍賣

2019-12-03 11:44

搬到男友家吃飯有人煮、免做家務 不滿「弟媳有敵意」遭網酸

2019-12-03 16:01

在飛機上莫名被白眼？ 15種失禮行為你中幾個

2019-12-03 15:57

統一發票中獎密碼 財神爺竟然特別不愛這個數字

2019-12-03 11:09

影／太平山急降溫水氣不夠未降雪 但濃霧小徑也超美

2019-12-03 09:05

氣象局預測：冬季氣溫正常至偏暖、雨量正常

2019-12-03 10:51

花3.7億內湖買辦公室 兒盟財務狀況這裡看

2019-12-03 19:02

SYM 七期環保新車 搶先推出

2019-12-03 14:42

落羽松＋摩天輪！麗寶樂園最新秘境曝光 跨年套票也開搶

2019-12-02 19:55

影／不悶了！ 鹿港天后宮升格國定古蹟 文化部長親送證書

2019-12-03 13:25

泰國染麻疹多次就醫才確診 感染者搭公車趴趴走

2019-12-03 15:04
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top