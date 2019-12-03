影展珠寶造型術 昆凌PK迪麗熱巴
出席影展，女星的時裝總在電影外成焦點。昆凌前日出席海南電影獎，一身全黑羽毛造型禮服、大曬女神Look。同時更因為一身素黑、顯得身上配戴的鑽石珠寶更為閃耀。原來昆凌選擇了Boucheron寶詩龍的頂級珠寶Serpent Boheme系列耳環，以及Goutte系列指環，讓火光全黑視覺中更顯突出。
寶詩龍的頂級珠寶Serpent Boheme系列耳環是以750白K金為材質，鑲嵌64顆圓鑽總重2.55克拉，小巧搖曳、成為昆凌耳畔的超級亮點；而Goutte系列指環則同為750白K金，主石為0.96克拉的梨形切割鑽石，令人難以忽視、光彩奪目。兩件珠寶都在主石以外、結合大量鑽石鑲嵌，以量取勝、同時也以「靚」取勝。
而迥異於鑽石的銳利火光，以《三生三世十里桃花》和《漂亮的李慧珍》走紅的女演員迪麗熱巴，日前出席金雞百花電影節閉幕式紅毯時，則選擇一身黑紗抹胸禮裙搭配MIKIMOTO的A World of Creativity系列SPLASH頂級珠寶項鍊與耳環。SPLASH系列同時結合了鑽石與Akoya珍珠，兩種不同的光芒表現，特殊結構宛如讓珍珠宛如水花般濺起；項鍊還可拆下當成胸針、一物二用，古典而現代，奔放又內斂，散發迷人風采。
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