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「蔣經國讓我有工作！」 郭台銘：我要給蔣萬安站台

用聽的曼妙時光 江詩丹頓大師秀絕藝

2019-12-03 18:20聯合報 記者釋俊哲╱即時報導

在高級鐘表的世界裡，能透過機械發出聲音、進而辨讀時間的「三問報時」功能，普遍為收藏家視為最具賞玩趣的「複雜功能」。擁有260多年歷史的高級鐘表品牌江詩丹頓（Vacheron Constantin），日前推出「閣樓工匠（Les Cabinotiers）」系列的十款琺瑯工藝與高複雜錶表，其中便包含一款超薄The dance of gemstones腕表，兼具纖薄尺寸與曼妙音聲表現。

兩款Les Cabinotiers閣樓工匠超薄三問腕表，皆為全球限量一只，41毫米和39毫米的玫瑰金表殼內使用了1731超薄手上鏈機芯，厚度僅3.90毫米、並具備65小時動力儲存；特別的飛行報時調速器機制，能在音錘敲擊音簧時完全靜音，帶來更優異的音聲表現；此外曾錄製過披頭四、平克佛洛依德等眾多經典搖滾樂隊的倫敦「艾比路錄音室」（Abbey Road Studios），則提供了問表的原版聲音紀錄還附專屬的認證證書，為好聲音掛保證。

畢竟問表的機械設計是以音錘敲打音簧發出聲音，機械結構精密複雜、同時從音聲的穩定性、音頻、和諧性，在聆聽時皆有細微的高下立判；積家Jaeger-LeCoultre的超卓傳統三問大師系列萬年曆腕表，新研發的音簧讓高音表現清脆、低音飽滿均衡，試圖重現古董自鳴懷表的豐盈音色；而百達翡麗Patek Phillipe今年新款的Ref.5078G-010黑色琺瑯三問腕表，則在黑色琺瑯表面，借工匠巧手飾以螺旋花紋和藤蔓造型。黑色、啞光，一如三問報時，是行家才懂得欣賞的雅玩之選。

江詩丹頓，Les Cabinotiers閣樓工匠超薄三問腕表，玫瑰金表殼，41毫...
江詩丹頓，Les Cabinotiers閣樓工匠超薄三問腕表，玫瑰金表殼，41毫米與39毫米鑲鑽，皆為全球限量一只。價格店洽。圖╱江詩丹頓提供。
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百達翡麗的Ref.5078G-010黑色琺瑯三問腕表，其運用的R 27 PS自動...
百達翡麗的Ref.5078G-010黑色琺瑯三問腕表，其運用的R 27 PS自動上鏈機芯由342枚零件構成，並具22K金的微型自動盤。圖╱百達翡麗提供。
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特殊的音簧結構，為積家的超卓傳統三問大師系列萬年曆腕表，帶來優異聆聽體驗。圖╱積...
特殊的音簧結構，為積家的超卓傳統三問大師系列萬年曆腕表，帶來優異聆聽體驗。圖╱積家提供。
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江詩丹頓，Les Cabinotiers閣樓工匠超薄三問腕表，除了三問報時功能，...
江詩丹頓，Les Cabinotiers閣樓工匠超薄三問腕表，除了三問報時功能，表面上再使用了和表帶顏色映襯的紅寶石為時標。圖╱江詩丹頓提供。
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積家，超卓傳統三問大師系列萬年曆腕表，具備時間顯示、萬年曆、三問報時功能，限量3...
積家，超卓傳統三問大師系列萬年曆腕表，具備時間顯示、萬年曆、三問報時功能，限量30只，價格店洽。圖╱積家提供。
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百達翡麗，Ref.5078G-010黑色琺瑯三問腕表，具備時、分、小秒針與三問報...
百達翡麗，Ref.5078G-010黑色琺瑯三問腕表，具備時、分、小秒針與三問報時功能，黑色啞光的螺旋花紋和藤蔓面盤裝飾，是另一收藏特色。圖╱百達翡麗提供。
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