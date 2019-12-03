隱形富豪出手大方！北市頂級建案「宏普頤和」90天熱銷近8成

2019-12-03 18:12 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／即時報導



看好金字塔頂級客群商機，老字號上市建商宏普建設今日公開新建案「宏普頤和」，坐落台北市中山區精華地段，總銷25億，開賣90天銷量近8成，交出亮眼成績單。宏普建設副總經理游武龍分享，購入宏普頤和買家逾5成為「隱形富豪」，且以本地中小企業主佔多數，主要看好市區完整綠地建築，吸引高端消費者搶入。

建案「宏普頤和」總基地面積約509坪，地上建築20層、地下4層，總戶數36戶，室內規劃中大型坪數88~175坪商品，開價每坪130萬，實際成交價落在110～115萬不等，每戶總價突破億元大關，預計最快2023上半年完工；除了19、20樓為大面積單層單戶外，全棟採雙併格局設計，樓高3米4，寬敞空間提供入住者舒適休憩體驗。

「宏普頤和」鄰近忠孝新生、忠孝復興、松江南京、南京復興4大捷運站，地理位置極佳，加上周邊有中山女高南側都更計畫、建國啤酒廠文化園區、富邦長春開發案、六福客棧改建案等加持下，建案面對進安公園第一排位置，可盡享絕佳視野景緻，堪稱都市綠洲。游武龍透露，入手「宏普頤和」的買家多有風水信仰，全案規劃主打「不靠橋墩」設計，良好風水讓住戶享受絕佳舒適度。