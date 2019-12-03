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IKEA瑞典食品超市「高CP值TOP 10」！19道簡易食譜輕鬆DIY

2019-12-03 17:52聯合報 記者陳立儀／即時報導

如果你經常逛IKEA，在IKEA的瑞典食品超市有順便買一波嗎？迎接耶誕、跨年到農曆春節的一連串假期，IKEA特別公布瑞典食品超市的高CP值TOP 10食材，並於官網推出19道簡易食譜，從前菜、主食、湯品、飲料到甜點都有，所有料理只要5步驟就能輕鬆搞定。

IKEA瑞典食品超市隱藏版高CP食材第一名是經典不敗的IKEA瑞典肉丸，也是許多人到IKEA必吃的一項餐點；第二名為SJÖRAPPORT鮭魚菲力，是許多媽媽及上班族的最愛，已處理完成、無刺的真空包裝，買回家就可下鍋料理；位居第三、第四名的MUSLI莓果麥片、KYCKLINGKOTTBULLAR雞肉丸，都可當做早餐或午茶點心；第五名是經UTZ認證可可豆製成的CHOKLAD NOT堅果牛奶巧克力片；第六名是GRONSAKSKAKA蔬菜馬鈴薯餅，內含花椰菜、韭蔥、洋蔥和起司，放進微波爐或烤箱即可食用；第七名是CHOKLAD MORK黑巧克力片；第八、九名的KAFFEREP覆盆子夾心餅、SYLT LINGON機越橘果醬擁有酸甜莓果滋味，小朋友都喜歡；第十名是SJÖRAPPORT煙燻鮭魚，以緩慢的煙燻手法讓魚肉帶有香氣，兼具美味與健康。

忙碌的上班族如果想為自己帶便當，IKEA推薦香煎鮭魚或是鮭魚鬆拌飯，將SJÖRAPPORT鮭魚菲力或煙燻鮭魚放進烤箱約10～15分鐘，取出後將鮭魚壓碎成魚鬆，再鋪在白飯上，搭配以海帶製成的SJÖRAPPORT素魚子醬，再炒一份XO醬炒鮮蝦菇菇就很完美。

耶誕、跨年聚會可用香煎鮭魚蒔蘿洋芋片沙拉做為開胃前菜，主餐選擇肉丸烘蛋與肋眼牛排佐薯泥時蔬，飯後甜點推薦巧克力堅果塔，再搭配接骨木柯林斯飲品，所有的菜色都在5個步驟以內。如果想要親子同樂，可自製瑞典肉丸番茄PIZZA，使用IKEA瑞典食品超市的BRÖD TUNNBRÖD瑞典捲餅做為餅皮，再鋪上IKEA番茄羅勒義大利麵醬、瑞典肉丸與起司放進烤箱就完成。

IKEA簡單料理食譜的詳細資訊可以至IKEA官網查詢，網址為https://www.ikea.com.tw/zh/ikea-food/recipes；12月7日至明年1月23日IKEA各分店也將不定期舉行現場料理與試吃活動。

IKEA SJÖRAPPORT素魚子醬，售價99元。圖／IKEA提供
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IKEA SJÖRAPPORT鮭魚菲力，售價550元。圖／IKEA提供
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IKEA SJÖRAPPORT煙燻鮭魚，售價320元。圖／IKEA提供
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瑞典肉丸是IKEA瑞典食品超市隱藏版高CP食材第一名，售價300元。圖／IKEA...
瑞典肉丸是IKEA瑞典食品超市隱藏版高CP食材第一名，售價300元。圖／IKEA提供
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IKEA官網推出簡易食譜，從前菜、主食、湯品、飲料到甜點共19道，所有料理只要5...
IKEA官網推出簡易食譜，從前菜、主食、湯品、飲料到甜點共19道，所有料理只要5步驟就能輕鬆搞定。圖／IKEA提供
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