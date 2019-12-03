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韓流、108課綱、氣炸鍋 看今年書市六大暢銷趨勢

2019-12-03 17:52聯合報 記者何定照／台北即時報導

博客來邁入24年，今天發布「2019博客來報告」，表示今年在電子書助攻下帶動圖書整體營收成長，圖書總銷額超過出版市值的三成，年銷突破1500萬冊，穩站台灣書市龍頭，也揭露年度六大暢銷趨勢觀察。

博客來說，進軍電子書市場屆滿兩年，國內合作出版業者超過500家，電子書上架數逾6萬種，營業額翻倍成長，成績非凡。根據博客來銷售觀察，由於電子書新書品項的增加，成功吸引更多讀者加入使用電子書的服務，使得今年電子書新書業績較去年成長超過一倍。此外，透過電子書「週末66元」的促銷活動，有效延長出版品的生命週期，像2017年出版的《除身體的濕》，活動後仍盤據電子書暢銷榜，銷量更勝紙書。

博客來六大暢銷趨勢觀察如下：

一、「情商課」熱潮持續竄升

博客來說，延續「被討厭的勇氣」風潮，蔡康永今年以《蔡康永的情商課：為你自己活一次》拿下年度暢銷書TOP1。心理勵志熱銷源頭書《被討厭的勇氣》今年也再度榮登暢銷TOP6。

二、圈粉、寵粉年代來臨 分眾KOL跨界出書正夯

博客來表示，網路社群促購實力不容小覷，今年更加分眾，從臉書、IG、抖音到PTT都有指標性作者推出新作席捲暢銷榜。當中最強大的就屬臉書私密社團勸敗力，讓娜塔《一日三餐減醣料理》邁進年度暢銷榜TOP3，娜塔也成為年度華文作家第二名，還有彭大靠著《沖繩彭大家族自助錦囊》，連續兩年成為旅遊類型書最賣座的作家。

三、書市吹「韓流」 金智英拿下年度翻譯文學TOP2

《82年生的金智英》拿下年度翻譯文學TOP2，本月改編電影上映後，持續盤據暢銷榜。另外，《雖然想死，但還是想吃辣炒年糕》、《媽媽的悔過書》等作品也都進入年度心理勵志TOP100。

四、「減醣／便當／氣炸鍋」 掀起飲食新風潮

博客來說，前幾年飲食書以甜點麵包食譜為最大宗，這兩年已迎來全新關鍵字：減醣／便當／氣炸鍋。像廚房用具新寵氣炸鍋帶動小家電料理書業績成長一倍，融合飲食類多重關鍵字的出版品如「減醣+便當」「低醣+氣炸鍋」「氣炸鍋+便當」等組合，預估會是下一波飲食書的新巨頭。

五、「OKR」成為商管讀者關注新顯學 ETF股票型指數基金成為規畫退休投資新趨勢

博客來說，《OKR：做最重要的事》（OKR，Objectives and Key Results，目標與關鍵結果）、《這一生，你想留下什麼？》、《一人公司》等作品成為商管讀者關注新顯學，帶動商管書類行業績成長10%。而今年第三季開始，外部股市續創高點，帶領退休族規畫退休投資運用成為新趨勢。

六、108課綱帶動童書轉型 科普教育提前扎根

自童書銷售觀察中發現，受到108課綱帶動下，科普知識成為爸媽今年必修課。《中小學生必讀科學常備用書》系列帶動科學類童書業績翻倍成長，而《科學實驗王》漫畫系列也同樣帶領科普知識漫畫類業績成長超過三成。此外《有怪癖的動物超棒的！圖鑑》這類的動物行為專書，挾網路社群人氣集結成冊，受到家長與孩童的喜愛。

博客來電子書氣炸鍋

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