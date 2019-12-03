只有蔡康永能超越蔡康永！拿下博客來書店雙冠王
博客來今天公布2019博客來報告，公布三大閱讀暢銷榜「年度暢銷榜、電子書榜、年度暢銷作家」。其中年度華文作家冠軍為藝人蔡康永，他也以《蔡康永的情商課：為你自己活一次》拿下年度暢銷書TOP1。
博客來表示，蔡康永超越蔡康永，拿下年度雙料冠軍。《蔡康永的情商課：為你自己活一次》延續「被討厭的勇氣」風潮，勇敢「做自己」和「愛自己」反映讀者心需求，拿下年度暢銷書TOP1，這本書也刷新蔡康永所有作品在博客來所創下的銷售紀錄。蔡康永也成為年度華文作家TOP1。
此外，心理勵志熱銷源頭書《被討厭的勇氣》自2014出版以來年年入榜，今年更再度榮登暢銷TOP6，也是五年來最暢銷的書，至今狂銷超過20萬冊。
博客來表示，年度暢銷作家TOP 5分別是：蔡康永、娜塔、陳重銘、賴馬、蔡璧名。年度翻譯作家TOP 5則是井上雄彥、David Cho、東野圭吾、岸見一郎、尾田榮一郎。
2019博客來書籍暢銷排行TOP 10如下：
1 蔡康永的情商課：為你自己活一次（蔡康永）
2 新制多益 NEW TOEIC 單字大全：2018起多益更新單字資訊完全掌握！（David Cho）
3 一日三餐減醣料理：單周無壓力消失2kg的美味計畫，72道低醣速瘦搭配餐 （娜塔）
4 New TOEIC多益新制黃金團隊5回全真試題＋詳解 （洪鎮杰,李住恩,NEXUS多益研究所）
5 脆弱的力量（布芮尼．布朗）
6 被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導（岸見一郎、古賀史健）
7 2019唐綺陽星座運勢大解析（唐綺陽）
8 子彈思考整理術：釐清超載思緒，化想法為行動，專注最重要的事，設計你想要的人生（瑞德‧卡洛）
9 我用1檔ETF存自己的18% （陳重銘）
10 故事課1：3分鐘說18萬個故事，打造影響力（許榮哲）
2019博客來電子書暢銷排行TOP 10如下：
1 英文寫作聖經《The Elements of Style》：史上最長銷、美國學生人手一本、常春藤英語學習經典《風格的要素》 （威廉．史壯克）
2 我們不能是朋友 （阿亞梅）
3 原子習慣：細微改變帶來巨大成就的實證法則 （詹姆斯‧克利爾）
4 修身顯瘦の零位訓練 讓身體各部位回歸原始位置，長年累積的深層負擔就會消失，身心賦活輕盈 （石村友見）
5 一日三餐減醣料理：單周無壓力消失2kg的美味計畫，72道低醣速瘦搭配餐 （娜塔）
6 解決問題的商業框架圖鑑：七大類工作場景 ╳ 70款框架，改善企畫提案、執行力、組織管理效率，精準解決問題全圖解 （AND股份有限公司）
7 高勝算決策：如何在面對決定時，降低失誤，每次出手成功率都比對手高？ （安妮．杜克）
8 Get the Guy: 男人完全解密，讓妳喜歡的他愛上妳！ （馬修‧赫西）
9 要忙，就忙得有意義：在時間永遠不夠、事情永遠做不完的年代，選擇忙什麼，比忙完所有事更重要 （蘿拉．范德康）
10 超圖解 經濟學關鍵字！ （鈴木一之）
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