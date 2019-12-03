只有蔡康永能超越蔡康永！拿下博客來書店雙冠王

2019-12-03 17:39 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／台北即時報導



博客來今天公布2019博客來報告，公布三大閱讀暢銷榜「年度暢銷榜、電子書榜、年度暢銷作家」。其中年度華文作家冠軍為藝人蔡康永，他也以《蔡康永的情商課：為你自己活一次》拿下年度暢銷書TOP1。

博客來表示，蔡康永超越蔡康永，拿下年度雙料冠軍。《蔡康永的情商課：為你自己活一次》延續「被討厭的勇氣」風潮，勇敢「做自己」和「愛自己」反映讀者心需求，拿下年度暢銷書TOP1，這本書也刷新蔡康永所有作品在博客來所創下的銷售紀錄。蔡康永也成為年度華文作家TOP1。

此外，心理勵志熱銷源頭書《被討厭的勇氣》自2014出版以來年年入榜，今年更再度榮登暢銷TOP6，也是五年來最暢銷的書，至今狂銷超過20萬冊。

博客來表示，年度暢銷作家TOP 5分別是：蔡康永、娜塔、陳重銘、賴馬、蔡璧名。年度翻譯作家TOP 5則是井上雄彥、David Cho、東野圭吾、岸見一郎、尾田榮一郎。

2019博客來書籍暢銷排行TOP 10如下：

1 蔡康永的情商課：為你自己活一次（蔡康永） 2 新制多益 NEW TOEIC 單字大全：2018起多益更新單字資訊完全掌握！（David Cho） 3 一日三餐減醣料理：單周無壓力消失2kg的美味計畫，72道低醣速瘦搭配餐 （娜塔） 4 New TOEIC多益新制黃金團隊5回全真試題＋詳解 （洪鎮杰,李住恩,NEXUS多益研究所） 5 脆弱的力量（布芮尼．布朗） 6 被討厭的勇氣：自我啟發之父「阿德勒」的教導（岸見一郎、古賀史健） 7 2019唐綺陽星座運勢大解析（唐綺陽） 8 子彈思考整理術：釐清超載思緒，化想法為行動，專注最重要的事，設計你想要的人生（瑞德‧卡洛） 9 我用1檔ETF存自己的18% （陳重銘） 10 故事課1：3分鐘說18萬個故事，打造影響力（許榮哲）

2019博客來電子書暢銷排行TOP 10如下：