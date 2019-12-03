連風衣都是烏干紗做的 REDValentino早春甜美又頹廢

2019-12-03 17:09 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



時尚品牌REDValentino發表2020早春系列新裝，維持一貫的浪漫少女氣息，但在剪裁與用色上，流露一絲詭譎氛圍，優雅卻慵懶、夢幻而頹廢。

本季靈感來自蘇菲亞柯波拉的電影「少女的死亡日記」與電視劇「懸崖上的野餐」，在陰鬱感中注入自由奔放的態度，並帶著復古風格。品牌標誌性的荷葉邊、波卡圓點、蕾絲、烏干紗都是主要設計元素。較為耗費成本的「定位印刷」打造的花草印花，描繪出春季的盎然生機，風衣、牛仔上衣透過細襇壓褶或蕾絲透膚材質、蓬蓬袖等設計在硬挺帥氣中保留甜美女人味，也方便層次穿搭使用。還有利用緞面打造「睡衣風」的洋裝、襯衫，柔軟貼近肌膚，增添穿著的舒適度。Pierpaolo Piccioli也把他喜愛的運動休閒風帶入此系列，利用烏干紗做出連帽洋裝，混搭不同材質與剪裁顛覆既定印象。還有許多閃亮亮的亮片裝飾單品，也很適合派對造型。

包款上也可以見到荷葉邊，鞋子的緞帶元素也從前幾季延續至今，除了推出涼鞋之外也有平底靴，利用粉紅色與緞帶鞋帶，增添可愛俏皮的質感。特別的是鞋底都加上波卡圓點設計，讓品牌最具識別度的元素可以跟隨每個腳步。尖頭跟鞋也利用了蝴蝶結裝飾，簡約百搭。