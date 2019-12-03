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文青最愛6款「北歐風」交換禮物 冰島耶誕精靈來搗亂

2019-12-03 17:07聯合報 記者劉小川／台北即時報導

交換禮物的季節到了，想要讓自己的交換禮物，充滿趣味的故事性嗎？那麼就選文青們都愛的北歐風吧！北歐櫥窗今年精選的耶誕禮，以北歐冰島的「13個耶誕精靈」為主題，每款商品都能滿足不同精靈的個性，聽起來就超有趣。

據傳說，從12月12日起，每天都有一位精靈下山去搗亂，不是送禮物，冰島人向來相信精靈，因此12月是冰島重要的節日，通常會在窗邊留下一點食物、或是一支蠟燭，讓精靈能夠找到回家的道路，而據傳聞，只要是聽話的小朋友，在窗邊掛上襪子，就能得到精靈送的禮物。

13個精靈，各自代表不同個性，如12月12日是喜歡騷擾羊群的小精靈，就可以送上Magis Puppy大型犬，摩登簡約的造型，看來就超有趣。之後還有喜歡舔家中鍋碗瓢盆的小精靈，就得先把碗都洗乾淨，首選Magis - Dish Doctor瀝水專家，讓家中的鍋碗瓢盆都有新家。

當然餐桌上，得放置有質感的小禮物，如Georg Jensen Vivianna朵蘭四件餐具禮盒組，經典簡約的北歐風造型，讓居家氛圍別具質感，另一款Rosendahl Grand Cru Soft 溫柔高腳甜點碗，冬天吃起冰淇淋、甜點等，也更有風味。

還有喜歡偷窺的小精靈，家中就要點上Design House Stockholm 冰塊燈，堪稱是最經典的燈飾之一，最後，溫暖的夜晚中，點上Tom Dixon Scent Elements元素香氛蠟燭瓶，美好的節慶夜晚即將到來，讓我們一起享受這有質感的耶誕夜吧！

Tom Dixon Scent Elements元素香氛蠟燭瓶四入禮盒、7,50...
Tom Dixon Scent Elements元素香氛蠟燭瓶四入禮盒、7,500元。圖／北歐櫥窗提供
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Magis - Dish Doctor瀝水專家、2,500元。圖／北歐櫥窗提供
Magis - Dish Doctor瀝水專家、2,500元。圖／北歐櫥窗提供
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Georg Jensen Vivianna朵蘭四件餐具禮盒組、3,100元。圖／...
Georg Jensen Vivianna朵蘭四件餐具禮盒組、3,100元。圖／北歐櫥窗提供
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Rosendahl Grand Cru Soft 溫柔高腳甜點碗（四入一組）、1...
Rosendahl Grand Cru Soft 溫柔高腳甜點碗（四入一組）、1,600元。圖／北歐櫥窗提供
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Magis Puppy超大犬、12,800元起。圖／北歐櫥窗提供
Magis Puppy超大犬、12,800元起。圖／北歐櫥窗提供
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Magis Puppy限量黑麥町、3,100元起。圖／北歐櫥窗提供
Magis Puppy限量黑麥町、3,100元起。圖／北歐櫥窗提供
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Design House Stockholm 冰塊燈、9,860元。圖／北歐櫥窗...
Design House Stockholm 冰塊燈、9,860元。圖／北歐櫥窗提供
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冰島甜點交換禮物

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