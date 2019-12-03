超市首賣小蜜蘋果 限期買指定蘋果滿額抽iPhone

2019-12-03 16:51 聯合報 記者 聯合報 記者 何雅玲 ／即時報導



蘋果盛產的季節，超市業者引進世界各地的蘋果，以及蘋果汁、蘋果相關製品，除了提供不同時段的優惠價格，還有期間限定的滿額贈禮、抽iPhone手機活動。

JASONS網羅世界各地的蘋果，包括不易氧化的千雪蘋果、甜脆適中的華盛頓蘋果，以及超人氣的富士、世界一、明月及櫻桃蘋果等。即日起至12月4日，單筆購買指定蘋果商品滿額388元，可獲抽獎券一張(776元則可獲得兩張，以此類推)，有機會抽中最新款iPhone 11 (黑色64G，市價24,900元/共三台)、原裝箱蘋果(共20箱)。此外，指定購買華盛頓蘋果滿額199元，可獲環保購物袋一個(全台限量600個)。

citysuper於12月推出「好蘋有！世界蘋果物產展」活動，網羅歐、美、日本等蘋果，其中，首度引進含有高達70%果蜜的限量「小蜜蘋果」，一盒12粒原價2888元，特價2358元。12月11至31日期間，購買蘋果相關商品滿1500元，就送日本原裝進口、僅今年限定，散發著香醇濃郁的青森蘋果香氣且吃得到蘋果果粒的「青森蘋果甜甜圈」，市價205元，全台限量300份。

同時，因應每逢農曆新年時贈禮及祭祀所需，citysuper今年提前於12月19日至1月19日，開放通路獨家的Ringo Work「有字蘋果禮盒」及其他蘋果禮盒預購，Ringo Work「有字蘋果禮盒」的蘋果外皮上，印有「恭喜發財」、「平安」、「團圓」等應景的祝賀語，8入市價2680元，特價2180元，限量200盒。至於Ringo Work完熟蘋果汁年節限定版，分別有「萬事如意」、「身體健康」、「招財進寶」吉祥話限定包裝，一瓶720ml原價320元，特價288元。

全聯福利中心今年以產地直採的概念，與青森縣內100位果農聯盟合作，即日起至明年4月期間，販售來自日本青森契作的蘋果，依照產期陸續上市的是津輕、土岐（TOKI）、弘前富士（早生富士）、王林、金星、世界一、蜜富士（無套袋）、陽光陸奧等，除一般的10公斤包裝，首增5公斤包裝，更符合一般小家庭的需求，價格相對也好入手。即日起至12月5日推出王林單顆45元起、12月13至19日則有蜜富士單顆42元起。同時，今年也會增加試吃活動，預計將規畫70個門市試吃活動，較去年的30個據點增加一倍。