懶人包／超熱門外帶年菜 晚來訂不到

2019-12-03 16:28 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



「外帶年菜」簡單便利，是忙碌的現代人快樂過年的法寶之一；星級飯店外帶年菜的業績更是年年飆升，用料高檔、主廚手藝了得，上桌也有面子。以下整理各飯店搶手年菜，晚來訂不到，想外帶，現在就得速速下手訂！

●大倉久和飯店／福州佛跳牆

2012年開業的大倉久和大飯店，最知名的莫過承襲東京大倉飯店的「桃花林中華料理」，並連續兩年獲得米其林餐盤推薦。年年熱銷、高詢問度的外帶年菜，是福州佛跳牆。一般以為佛跳牆的湯頭就是普通高湯，但7年來桃花林中華料理在此道湯品下足功夫，曾經推出粵式及台式湯頭，並廣受好評。今年在新任主廚關耀帶領下，推出福州式湯頭做為老菜翻新的元素。

湯頭以老母雞、豬肉、火腿、鳳爪、蹄筋等熬上兩日後，與花膠、鮑魚、北菇、竹笙等食材結合，以蒸籠慢燉，湯頭成為融合各項食材風味的舞台。加上適量花雕酒，香氣四溢。帶回家只需加熱，美味不打折。

●西華飯店／紅蟳臘味糯米飯、頂級花膠鮑魚佛跳牆

西華飯店知名的「紅蟳臘味糯米飯」極其費工，取長糯米經8小時浸泡醒米，蒸煮後拌入以蠔油爆香之肝腸、臘腸、冬菇及蝦米，舖上肉質細嫩的清蒸紅蟳，傳統台灣料理，融入粵菜風格，因為用料實在、放進整隻肥美紅蟳，還有黏香可口的臘味飯(含肝腸及臘腸)，被稱作是「般紅蟳米糕的升級版」，每年一開訂就完售。

另一道「頂級花膠鮑魚佛跳牆」，則是媒體年菜評比的常勝軍，西華「國宴主廚」高鋼輝以家鄉香港最經典的煲湯好手藝，以老母雞、金華火腿、後腿肉精燉八小時成濃韻「上湯」湯底，加入4顆南非活鮑魚、蹄筋、冬菇、瑤柱、海參、曼波魚皮、金華火腿、雞腿肉，入甕燉煮4小時後加入頂級養生花膠，膠質濃韻不油膩，是許多饕客指定品項。

●台北花園酒店／花膠干貝鮑魚燉排翅、上海寧式東坡肉

台北花園大酒店熱賣的外帶年菜多，包括曾獲得平面媒體外帶年菜評比燉湯類第一名的「土雞瑤柱燉排翅」，是不少人頂級燉湯首選；另一道「寧式東坡肉」，特別加入曾前來客座的杭州百年名店「樓外樓」私房配方，也是圍爐時不可或缺的道地美味。

今年主廚還將燉湯的食材升級，升級推出「花膠干貝鮑魚燉排翅」，限量供應，預約得快。

●香格里拉台北遠東飯店／白鳥巢鳳花膠火烔老雞湯、松鼠桂花雪山吻鮭

每年訂量超過百套的香宮及醉月樓外帶中式年菜套餐，最為人津津樂道的菜色之一，是主廚賴忠舜設計「白鳥巢鳳花膠火烔老雞湯」，加入象征元寶的水餃、年年有餘的魚肚燉上2小時以及金華火腿提味，湯頭香濃清甜。功夫菜「松鼠桂花雪山吻鮭」，在費工去除魚骨後，以交叉斜刀溫柔細切魚肉，再悉心於每面裹上麵粉後酥炸，綻開的的層層魚肉外酥內嫩，佐以主廚特製糖醋醬，酸甜難忘。

●台北喜來登大飯店／「富貴高陞」蘿蔔糕、「聚福賀歲」臘、肝腸+XO醬

華人傳統習俗中，走春送禮是不可或缺的文化，這兩款熱賣的伴手禮，也是年菜重頭戲。「富貴高陞」蘿蔔糕由港籍師傅純手工製作，選用甘甜蘿蔔絲、廣式臘肉與鮮美蝦米一同磨製蒸炊，綿密細緻、香而不膩，寓意步步高升好彩頭；另一款辰園「聚福賀歲」臘、肝腸+XO醬，以香港老師傅的配方特製，取溫體豬的後腿肉絞製，拌入新鮮鴨肝、老抽等製成，浸漬高粱酒增添香氣後烘乾，遵循傳統古法燻製，鹹香醇厚，佐搭XO醬滋味正好。

●台北寒舍艾美酒店／臘味蘿蔔糕、瑤柱芋頭糕、寒舍食譜雞粥

寒舍艾美的臘味蘿蔔糕，以精準測量的完美寬度，將白玉蘿蔔刨切成絲，調合臘腸的鹹香、蝦米的鮮甜，搭配在來米炊製而成口感香柔軟綿，傳承古早味配方，被譽為「最經典的年節美味」；「瑤柱芋頭糕」則採用有濃郁香氣、質地鬆軟的大甲芋頭，佐以日本北海道干貝點綴，透過干貝的鮮甜與淡雅的芋香交織出口感豐厚的味蕾體驗。

「寒舍食譜雞粥」將黃皮雞加入糙米烹製成鮮醇甜美的上湯湯底，取代粵式傳統的太白粉勾芡，特別加入巴西蘑菇與北海道干貝，熬煮4小時後過濾雜質，糙米的膠性黏柔化作綿純細稠的湯粥，口感溫潤滑順，尤其營養補氣。

●台北華國飯店／華國三寶牛肉鍋、干貝蘿蔔糕

這兩項因做工繁複，加上口味香醇獲得許多老顧客青睞、回購率高，年節前一個月左右就會銷售滿單，即使廚房追加也無法消化，所以年年提前完售。

「華國三寶牛肉鍋」以主廚特選澳洲牛肚、牛腩、牛筋，加入以玉桂、香葉、八角、草果等數十種香料爆香熬煮的滷汁，熱煲4小時使牛肉入味，濾清油脂雜質後再加入牛大骨及川芎等多種蔬果熬製6小時的湯底，文火慢燉3小時；消費者只要在湯底加入麵條，又可變身牛肉麵。人氣商品「干貝蘿蔔糕」以特選臘肉、臘腸與蝦皮為配料提香，可覆熱蒸，或以慢火香煎至外層酥脆、內層嫩軟。

●台北美福大飯店／鮑魚花膠黏嘴雞鍋

「買湯送鍋」去年引起大迴響，今年則是購買市價10,500元的22公分粉色鑄鐵鍋，即可一併帶回由港籍資深主廚精心熬製的鮑魚花膠黏嘴雞鍋，「買鍋送湯」限量50組。這道由資深港籍主廚坐鎮的經典廣東褒湯，以老母雞慢火燉煮8小時濃縮原湯，再加入土雞、豬腳、鮑魚及花膠等豐富頂級食材煨煮2小時，湯頭鮮甜；搭配日本鑄鐵鍋粉嫩上桌，喜氣加分。

●六福客棧／佛跳牆

六福客棧每年必搶、經典的「佛跳牆」，連年獲獎，限量百甕，採台灣民眾最熟悉的閩南口味，使用烏醋與紅蔥頭為基底，搭配各式頂級食材如乾干貝、黑魚皮、雞腿肉、蹄筋、豬腳、排骨、鴿蛋、栗子等數十種食材熬煮，口感濃郁豐厚，富含膠質的湯汁呈現完美的琥珀色。