《冰雪奇緣2》艾莎限定色眼影、眼線快買一波！INTEGRATE、專科限量聯名包裝超夢幻

2019-12-03 16:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



迪士尼動畫電影《冰雪奇緣2》從上映前就已經話題不斷，聯名商品一波又一波，電影上檔後再度讓大人、小孩都沉浸在艾莎（Elsa）一行人的冒險故事裡。開架美妝品牌也趕上《冰雪奇緣2》的旋風，INTEGRATE櫻特芮、純白專科都將於明年1月推出聯名新品，12月16日起陸續於康是美、屈臣氏展開線上限量預購，冰雪迷可得把握時機！

INTEGRATE櫻特芮、《冰雪奇緣2》聯名限定彩妝系列包括香水、粉餅、眼影、眼線等，其中聯名香水「冰雪的呼喚」前調以清新檸檬果香基調，中調則轉換成柔美玫瑰點綴茉莉淡香，後調再化為溫潤馥郁的木質香氣，以多變香調呼應電影的劇情，鼓勵每個女孩勇敢踏出腳步，圓潤的香水瓶身採用冰藍漸層紅色系，妝點著森林裡艾莎、安娜的剪影。

INTEGRATE櫻特芮柔焦輕透美肌粉餅的《冰雪奇緣2》聯名粉盒採用冰藍色系，粉盒正面是艾莎與安娜、雪寶的剪影；聯名限定款的三度漸層光綻眼影盒分別依照艾莎、安娜的個性妝容打造，包括夢幻仙氣粉紫色系的艾莎限定色「＃F210」、溫暖楓紅大地色系的安娜限定色「＃F220」；超順手抗暈染眼線膠筆也推出2mm極細滑順筆芯「＃BR艾莎灰棕」、3mm份量感滑順筆芯「＃GR安娜墨綠」等兩款聯名限定色。