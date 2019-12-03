包包、鞋子賣翻！BV型男設計師獲英國時尚大獎四大獎項

2019-12-03 15:46 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



備受時尚迷關注的2019英國時尚大獎 (British Fashion Awards，簡稱BFA)昨夜登場，多位時尚達人與設計師、超模齊聚一堂，眾星雲集。而今年典禮焦點當屬於義大利品牌Bottega Veneta (簡稱BV)以及其創意總監Daniel Lee，這位33歲的型男設計師一舉拿下年度設計師大獎、年度英國女裝設計師、年度配件設計師以及年度品牌大獎，非常風光。

談到Daniel Lee可以說是時尚界當紅設計師，雖然為人與設計都相當低調，但他的作品受歡迎程度可不是如此。這位Phoebe Philo的徒弟、前Celine成衣總監自來到BV後所推出的每個品項尤其是包款、鞋款，都是熱賣款，而且全球IG紅人都卯起來曬出他們的BV單品，從The Pouch雲朵包、Arco包、Padded Cassette卡帶包以及各式方頭鞋等都創下極高的討論度，同時買氣也旺，今年夏天知名時尚零售平台Lyst公布2019第二季度熱銷單品清單，BV也是從上一季度沒入榜的姿態竄升熱銷第5名，第三季度更是憑著Padded方頭高跟鞋衝上第一名，成績相當嚇人。

這次一舉拿下年度設計師大獎、年度英國女裝設計師、年度配件設計師以及年度品牌大獎，充分反映BV與Daniel Lee在近期的大熱程度。而近年來像是Stella McCartney、Jonathan Anderson、Alessandro Michele等人都曾創下同年在BFA拿下兩個獎（包括個人與所執掌的品牌）的紀錄，Daniel Lee一次拿四座可說是寫下新的紀錄。

雖然不少人認為，Daniel Lee手中的「極簡風」BV有許多以前Phoebe Philo時代Celine的影子，但Daniel Lee在延續BV經典像是「編織」元素這部分也下了不少功夫，也確實用自己的觀點去詮釋出嶄新的品牌風格。2019早秋才推出首個BV設計系列，對Daniel Lee來說，在如此短時間內就建構出一個識別度和討論度、銷售度都取得好成績的品牌，已經很不容易。而品牌所屬開雲集團能在近幾年大熱的Gucci之後又孵出一個金雞母，可以說是最大贏家。