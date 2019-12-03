101煙火在眼前炸開！5間「跨年大餐」 還有燒肉耶誕樹

2019-12-03 15:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



乾杯集團整合旗下乾杯、老乾杯、黑毛屋等5大品牌，針對即將到來的耶誕、跨年推出「年底派對祭」，規劃燒肉煙囪禮物盒、和牛海陸雙人套餐等主題活動。部份門市還會延長營業時間，方便民眾跨年。另外高樓層景觀視野的和牛47、麻辣45，也首度開放跨年場次，讓民眾近距離感受跨年氣氛。

乾杯居酒屋自12月10日至1月1日期間，推出「什麼！乾杯最大包聖誕跨年套餐」，內含有燒肉煙囪禮物盒、和牛牛排、特選牛五花，以及耶誕限定的料理等15種菜色，其中燒肉煙囪禮物盒設計有「燒肉耶誕樹」，帶來浮誇的聚餐樂趣，雙人套餐2,480元、3人套餐3,480元。

老乾杯在12月20日至1月1日期間，推出「和牛伊比利豪華套餐」及「伊比利豐盛套餐」等套餐。和牛伊比利豪華套餐集結日澳冷藏牛舌、和牛牛排等食材，搭配伊比利豬肋條、里肌等8款肉品，雙人價3,960元。伊比利豐盛套餐則主打西班牙伊比利豬BELLOTA等級，包含肋眼上蓋、霜降等四款，雙人價3,760元。均加贈耶誕馬卡龍禮盒。另還有聖誕花圈沙拉、北寄貝炊飯、龍蝦干貝佐青檸等時令料理可供選擇。

提供和牛鍋物的黑毛屋本家，12月20日至1月1日推出「日本A5和牛海陸雙人套餐」，共有涮涮鍋與壽喜燒兩種湯頭，藉由A5和牛紐約客，搭配蟹膏高於一般螃蟹6～10倍、有蟹膏之王美譽的「愛爾蘭麵包蟹」入鍋，讓民眾享受濃郁鮮甜的滋味，每份售價3,980元。

位於微風南山47樓的「和牛47」，將於12月24日、25日、31日限定三天特別推出「冬燦套餐」，餐點內容包含北海道根室海膽、愛爾蘭瑪皇生蠔、生牛肉握壽司等9道佳餚，更可以近距離觀賞101夜景與倒數煙火秀，晚餐每套價格5,800元，中午3,800元。跨年煙火場次將以桌計價，每桌32,000元起，加贈2006香檳王一瓶，參與煙火場次賓客，也將提供ASAHI生啤酒免費暢飲，倒數時段另提供迎新香檳。