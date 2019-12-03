「國民老婆」吳卓源為浪琴表變優雅 演繹百搭新款女表

2019-12-03 15:29 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



歌手吳卓源出席浪琴表活動，以優雅藍色褲裝搭配征服者經典系列女表約29,400元。記者曾智緯／攝影 分享 facebook

被網友暱稱為「國民老婆」的歌手吳卓源（Julia），本月將要發行第三張專輯，創作概念和「時間」有關，因此被浪琴表（Longines）相中，邀請她替Conquest Classic系列新女表上市活動站台。而吳卓源亦難得穿上優雅藍色褲裝，演繹出腕表的百搭設計風格。

吳卓源在浪琴表的征服者經典系列女表上市活動時，表示因為從小就對穿搭比較隨興，但回到台灣變成歌手後，就會開始比較注重，笑說「現在出門前都會看一下自己穿的樣子」。Julia也同時提到，也是成為歌手之後，才開始意識到在造型中可以添加手表單品，並說「這是很加分的配件」。而且在她配戴征服者經典系列女表後，深深覺得「這支手表，不管我穿什麼都能搭配」，因為私下的吳卓源自曝穿得都很Chill，所以這款表簡單又帶點運動感的設計，深得她心。Julia還呼籲，與她年紀相仿的女性消費者，「買了這款表，不用想太多，搭配只要自己穿得舒服就好」。

歌手吳卓源為浪琴表征服者經典系列女表上市活動站台，並配戴新款腕表約29,400元。記者曾智緯／攝影 分享 facebook

自從2013年問世之後，征服者經典系列女表就成為了品牌最熱銷的設計之一，然而今年浪琴表改以搭載石英機芯，並搭配新色表盤、指針，一舉成為價格最親民的女款腕表。延續了推出以來的風格，就如同吳卓源所說「簡單但有亮點」，就是這系列表款的特色。新款征服者經典系列女表，提供了29.5及34毫米的兩種表徑選擇，運用不鏽鋼製成表殼、表鍊。差異點在於，表盤材質若為不鏽鋼材質，搭配的都是玫瑰金色時刻與指針，兼具優雅與洗鍊質感；而珍珠母貝表盤則採用了銀色鍍銠指針、鑽石時標的配置，傳遞女性柔美。另外，浪琴表還打造了鑽石鑲嵌表圈的款式，展現奢華魅力。

浪琴表征服者經典系列女表，銀色表盤，不鏽鋼表殼、表鍊搭配鑽石表圈，搭載石英機芯，約74,300元。圖／Longines提供 分享 facebook

浪琴表征服者經典系列女表，黑色表盤，不鏽鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯，約29,400元。圖／Longines提供 分享 facebook

浪琴表征服者經典系列女表，珍珠母貝表盤搭配鑽石時標，不鏽鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯，約43,200元。圖／Longines提供 分享 facebook

浪琴表征服者經典系列女表，藍色表盤，不鏽鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯，約29,400元。圖／Longines提供 分享 facebook

浪琴表征服者經典系列女表，珍珠母貝表盤搭配鑽石時標，不鏽鋼表殼、表鍊，搭載石英機芯，約43,200元。圖／Longines提供 分享 facebook