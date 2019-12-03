親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

國賠法三讀通過！颱風天執意登山觀浪出意外可免賠

台鐵訂票絕不選莒光號 網指3大缺點寧願搭高鐵

「冰雪」艾莎圓形包超可愛！睡美人聯名鞋浮誇浪漫

2019-12-03 15:28聯合報 記者吳曉涵／即時報導

「冰雪奇緣2」現正熱映中，周邊商品也不斷推陳出新。向來密集與迪士尼合作的美國品牌Danielle Nicole就以劇中兩姊妹艾莎與安娜的角色特質為靈感打造系列包款；而英國品牌Irregular Choice則是繼續「黑魔女2」熱潮，讓睡美人和梅菲瑟的臉變成鞋款的裝飾，絕對讓粉絲眼睛為之一亮！

Danielle Nicole此前陸續推出過白雪公主、灰姑娘、阿拉丁、小美人魚等迪士尼聯名包款，大多是聚焦人物臉部來做造型，呈現出的效果比較誇張。這次「冰雪奇緣2」系列改走低調路線，分別以艾莎「冰雪女王」的設定設計出象徵六角形冰晶的肩背包、印有白馬與艾莎的並加上雪花裝飾的圓形肩背包，以安娜的紅棕髮與民族風服裝的特色打造後背包等，充滿動畫氛圍的同時實用度也提升不少。

之前曾以花木蘭系列鞋款在網路上掀起熱議的Irregular Choice，則是把睡美人歐若拉與黑魔女梅菲瑟變成鞋子，推出一次擁有兩人臉譜的尖頭鞋、圓頭跟鞋，更用睡美人在動畫中的別名「玫瑰」元素裝飾出超華麗的靴子，還有菲利浦王子也加入成為鞋款上的圖騰，以飽滿豐富的圖像延續品牌超華麗炫目的設計，很適合喜歡誇張造型的人，其他產品包括零錢包也是非常可愛。

Danielle Nicole「冰雪奇緣2」系列改走低調路線，推出印有白馬與艾莎...
Danielle Nicole「冰雪奇緣2」系列改走低調路線，推出印有白馬與艾莎的並加上雪花裝飾的圓形肩背包。圖／摘自zingpopculture.com
分享
Irregular Choice以飽滿豐富的圖像延續品牌超華麗炫目的設計，很適合...
Irregular Choice以飽滿豐富的圖像延續品牌超華麗炫目的設計，很適合喜歡誇張造型的人。圖／摘自官網
分享
黑魔女零錢包。圖／摘自官網
黑魔女零錢包。圖／摘自官網
分享
一雙尖頭鞋一次擁有睡美人歐若拉與黑魔女梅菲瑟。圖／摘自官網
一雙尖頭鞋一次擁有睡美人歐若拉與黑魔女梅菲瑟。圖／摘自官網
分享
Danielle Nicole以安娜的紅棕髮與民族風服裝特色打造後背包。圖／摘自...
Danielle Nicole以安娜的紅棕髮與民族風服裝特色打造後背包。圖／摘自官網
分享
Irregular Choice睡美人、菲利浦王子共舞鞋款。圖／摘自官網
Irregular Choice睡美人、菲利浦王子共舞鞋款。圖／摘自官網
分享
Irregular Choice用睡美人在動畫中的別名「玫瑰」元素裝飾出超華麗的...
Irregular Choice用睡美人在動畫中的別名「玫瑰」元素裝飾出超華麗的靴子。圖／摘自官網
分享
Danielle Nicole以艾莎「冰雪女王」的設定設計出象徵六角形冰晶的肩背...
Danielle Nicole以艾莎「冰雪女王」的設定設計出象徵六角形冰晶的肩背包。圖／摘自官網
分享

品牌動畫

相關新聞

《冰雪奇緣2》艾莎限定色眼影、眼線快買一波！INTEGRATE、專科限量聯名包裝超夢幻

2019-12-03 16:13

信義區必衝耶誕景點！千隻小熊集合BELLAVITA太萌啦

2019-12-03 16:05

「Creema Craft Party 2019 in 台灣」 即將開跑 逛市集攻略大公開

2019-12-03 16:00

101煙火在眼前炸開！5間「跨年大餐」 還有燒肉耶誕樹

2019-12-03 15:40

LINE Pay全新獨立App上線 明年可在日、韓、泰通用

2019-12-03 14:47

從廚房到臥房 小幫手報到

2019-12-03 14:32

2019房市代表字「回」房價漸回溫 交易量回穩

2019-12-03 14:24

頂呱呱再推一日限定優惠 三顆呱呱包加地瓜薯條只要180

2019-12-03 14:21

熱門文章

花3.7億在內湖買辦公室惹議 兒福聯盟回應了

2019-12-03 09:00

天冷吃鍋又怕胖 營養師提醒：最後一步這樣煮就毀了

2019-12-02 16:43

他一年瘦身50公斤 就靠白飯減量、慢跑和重訓

2019-12-02 16:56

3日晨急凍剩11度 4日起全台變天雨綿綿

2019-12-02 20:57

「一芳水果茶」虎尾店歇業！ 破百網友留言：老闆辛苦了

2019-12-03 11:41

全家便利商店App限定集點！「BT21」立體肖像馬克杯組、保溫杯超萌又實用

2019-12-03 12:11

世界上哪個工作最危險？ 第一名高薪取蛇毒真要命

2019-12-02 21:21

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top