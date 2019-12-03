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LINE Pay全新獨立App上線 明年可在日、韓、泰通用

2019-12-03 14:47聯合報 記者黃筱晴／即時報導

功能越來越豐富多元的LINE，為了讓使用者能夠以更簡單、更少步驟使用LINE Pay行動支付，今宣布推出全新獨立的LINE Pay App，不僅品牌Logo更新，為了避免混淆，與一卡通合作推出的「LINE Pay一卡通帳戶」也正式更名為「LINE Pay Money」，未來更將逐步推展跨境支付服務，提供台灣與日、韓、泰的使用者無國界的便利支付體驗。

LINE Pay自2015年服務上線以來，今年用戶數將突破730萬大關，帶動台灣行動支付蓬勃發展，目前全台已有超過50個行動支付業者加入競爭。LINE Pay台灣發揮國際品牌優勢，今與一卡通共同宣布與LINE Pay日本、泰國Rabbit LINE Pay、韓國Naver金融集團的Naver Pay及NHN PAYCO展開合作，將於2020年正式啟動跨境支付服務，預計Q1開放日、韓、泰國旅客可來台灣使用LINE Pay支付，目標Q2之後台灣用戶前往以上三國也能互通，跨境消費還可累積各國LINE Points回饋，預估將串連起高達7,800萬用戶的國際生態圈。

現在使用全新LINE Pay App結帳時，只需一鍵開啟，便能即刻進入「我的條碼」頁面，且會在同一頁面顯示電子發票載具條碼，讓付款更快速、體驗更流暢；左右滑動頁面，還可立刻察看附近合作商店資訊、優惠券等功能。新的LINE Pay App在支付功能上其實與現有LINE裡面的LINE Pay完全一樣，但主打流程更快速便捷，慶祝上線期間每週二、四還會推出限量App獨享優惠券吸引用戶下載加入。不過目前只有Android系統用戶可以使用，iOS平台則還在送審中，即將上線。

全新LINE Pay App今日上線，一鍵開啟即進入「我的條碼」頁面，支付更流暢...
全新LINE Pay App今日上線，一鍵開啟即進入「我的條碼」頁面，支付更流暢。記者黃筱晴／攝影
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LINE Pay台灣與一卡通宣布，將啟動與日本、泰國、韓國重量級支付品牌結盟，組...
LINE Pay台灣與一卡通宣布，將啟動與日本、泰國、韓國重量級支付品牌結盟，組成跨境支付生態圈。記者黃筱晴／攝影
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LINE Pay也宣布與GoShare展開合作，用戶現在可用LINE Pay租車...
LINE Pay也宣布與GoShare展開合作，用戶現在可用LINE Pay租車，最高還可享50%點數回饋。記者黃筱晴／攝影
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