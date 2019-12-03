LINE Pay全新獨立App上線 明年可在日、韓、泰通用

2019-12-03 14:47 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



功能越來越豐富多元的LINE，為了讓使用者能夠以更簡單、更少步驟使用LINE Pay行動支付，今宣布推出全新獨立的LINE Pay App，不僅品牌Logo更新，為了避免混淆，與一卡通合作推出的「LINE Pay一卡通帳戶」也正式更名為「LINE Pay Money」，未來更將逐步推展跨境支付服務，提供台灣與日、韓、泰的使用者無國界的便利支付體驗。

LINE Pay自2015年服務上線以來，今年用戶數將突破730萬大關，帶動台灣行動支付蓬勃發展，目前全台已有超過50個行動支付業者加入競爭。LINE Pay台灣發揮國際品牌優勢，今與一卡通共同宣布與LINE Pay日本、泰國Rabbit LINE Pay、韓國Naver金融集團的Naver Pay及NHN PAYCO展開合作，將於2020年正式啟動跨境支付服務，預計Q1開放日、韓、泰國旅客可來台灣使用LINE Pay支付，目標Q2之後台灣用戶前往以上三國也能互通，跨境消費還可累積各國LINE Points回饋，預估將串連起高達7,800萬用戶的國際生態圈。