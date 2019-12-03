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OL包袋裡的美麗新神器 臉部按摩儀小巧到可隨身攜帶

2019-12-03 13:57經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

臉部按摩儀漸趨小巧精緻化，DERM iNSTITUTE得英特全新推出的「青春能量儀」不僅將微電流、光能、超聲波與離子都導入，這款四效合一的臉部按摩儀更整合成小巧到可以隨身攜帶的尺寸。訴求不僅能提升居家保養時的保養品滲透效能，日常外出也能隨時舒緩眼周緊繃、改善眼周的疲勞與不適感，提升肌膚微循環與代謝效果。

除了四效合一，DERM iNSTITUTE得英特指出，全新「青春能量儀」以珍貴且堅固鈦金製成導入頭，因為鈦金屬較不易被保養活性成分氧化，且不參雜導致肌膚敏感的金屬雜質，可降低按摩導入的肌膚敏感的發生率。

至於「青春能量儀」的使用方式，品牌建議日常保養只需在塗抹完乳霜後，拿取青春能量儀，將鈦金屬導入面直接接觸肌膚，即可促發導入與按摩功能。

建議可將臉頰分為「笑肌到顴骨」、「嘴角到雙頰」、「下巴到下顎」三大區塊，以畫小圓圈方式拉提5~8次，簡單的按摩導入就能提升肌膚微循環，加速保養品的吸收效能；而對於深層靜態紋路，像是法令紋、嘴角木偶紋或抬頭紋，則可以由直線、逆地心引力的單方向拉提來進行改善。

另，針對較為細緻敏感的眼周肌膚，則可在塗抹完眼部護理產品後，由內眼窩開始，到眼袋、臥蟬處至眼尾、太陽穴，單方向按摩導入，能加速代謝排除多餘水分、改善眼周浮腫問題。再從眉心、上眼皮至眉尾，簡單3~5次就能減少下垂、讓雙眼更明亮有神。

DERM iNSTITUTE得英特全新「青春能量儀」隨身使用也十分輕巧方便，品牌建議可直接按壓於眉心，沿著眉骨由內而外按摩3~5次亦可舒緩眼周壓力、改善眼周疲勞與緊繃感。若從耳後沿著頸部淋巴到鎖骨，就能加速代謝效果、改善午後的臉部浮腫與疲勞。

臉部按摩儀漸趨小巧精緻化，DERM iNSTITUTE得英特全新推出的「青春能量...
臉部按摩儀漸趨小巧精緻化，DERM iNSTITUTE得英特全新推出的「青春能量儀」不僅將微電流、光能、超聲波與離子都導入，這款四效合一的臉部按摩儀更整合成小巧到可以隨身攜帶的尺寸。 圖／得英特提供
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