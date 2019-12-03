昆凌穿黑禮服變赫本 周冬雨露背露腿「終於擺脫小學生身材」

2019-12-03 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



高雅的黑色禮服是女星衣廚必備款，如何在黑色中脫穎而出，仰賴細節點綴，昆凌日前出席海南島電影相關活動時，就穿了CELINE黑色羽毛綴飾飄逸長禮服，運用復古劉海帶來新鮮感。

IG網友留言回應「以為是赫本」、「今天18歲嗎」，盛讚昆凌的造型，宛如搪瓷娃娃般的公主氛圍，也是昆凌向來擅長的；除了以羽飾為袖身帶來變化，魯妮瑪拉（Rooney Mara）身為GIVENCHY「愛無禁忌（LInterdit）」香水代言人，在發表會上也穿了設計總監Clare Waight Keller特別為她量身打造、向奧黛莉赫本致意的高級訂製黑色經典小洋裝，在肩袖處以立體花朵縐紗做精緻變化，而有趣的是，LInterdit香水的第一代，正是Givenchy先生在1957年以他的靈感謬思奧黛莉赫本所創作。