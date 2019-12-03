昆凌穿黑禮服變赫本 周冬雨露背露腿「終於擺脫小學生身材」
高雅的黑色禮服是女星衣廚必備款，如何在黑色中脫穎而出，仰賴細節點綴，昆凌日前出席海南島電影相關活動時，就穿了CELINE黑色羽毛綴飾飄逸長禮服，運用復古劉海帶來新鮮感。
IG網友留言回應「以為是赫本」、「今天18歲嗎」，盛讚昆凌的造型，宛如搪瓷娃娃般的公主氛圍，也是昆凌向來擅長的；除了以羽飾為袖身帶來變化，魯妮瑪拉（Rooney Mara）身為GIVENCHY「愛無禁忌（LInterdit）」香水代言人，在發表會上也穿了設計總監Clare Waight Keller特別為她量身打造、向奧黛莉赫本致意的高級訂製黑色經典小洋裝，在肩袖處以立體花朵縐紗做精緻變化，而有趣的是，LInterdit香水的第一代，正是Givenchy先生在1957年以他的靈感謬思奧黛莉赫本所創作。
此外，與昆凌一同出席海南島國際電影節紅毯與晚會的楊冪，也穿了黑色CELINE拼接露腰長禮服，展現高雅清瘦的模樣；類似款的金色版本，則是早前史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）曾演繹的CELINE香檳金色與黑色珠綴刺繡長禮服，艷麗性感。而BURBERRY品牌大使周冬雨則曾於BAZAAR明星慈善夜穿了2020早春黑色露背高開衩長裙，還率性地拍了大露背照，雖然一臉稚氣，仍以性感紅唇和美背撐起這件晚禮服，網友還以「終於擺脫小學生身材」表示讚許，令人莞爾。
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