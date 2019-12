昆凌穿黑禮服變赫本 周冬雨露背露腿「終於擺脫小學生身材」

2019-12-03 13:33 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 /即時報導



高雅的黑色禮服是女星衣廚必備款,如何在黑色中脫穎而出,仰賴細節點綴,昆凌日前出席海南島電影相關活動時,就穿了CELINE黑色羽毛綴飾飄逸長禮服,運用復古劉海帶來新鮮感。

IG網友留言回應「以為是赫本」、「今天18歲嗎」,盛讚昆凌的造型,宛如搪瓷娃娃般的公主氛圍,也是昆凌向來擅長的;除了以羽飾為袖身帶來變化,魯妮瑪拉(Rooney Mara)身為GIVENCHY「愛無禁忌(LInterdit)」香水代言人,在發表會上也穿了設計總監Clare Waight Keller特別為她量身打造、向奧黛莉赫本致意的高級訂製黑色經典小洋裝,在肩袖處以立體花朵縐紗做精緻變化,而有趣的是,LInterdit香水的第一代,正是Givenchy先生在1957年以他的靈感謬思奧黛莉赫本所創作。