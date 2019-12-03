「發條皮卡丘、吹氣會發亮的雪寶」超萌！全家便利商店新玩具攻陷爸媽錢包

2019-12-03 13:05 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



最近爸媽們帶小朋友逛超商可得小心錢包失血，全家便利商店12月4日起陸續推出一系列新玩具，話題正夯的「精靈寶可夢」、「冰雪奇緣2」全都報到，尤其是吹氣會發亮的「冰雪奇緣2」公仔系列、可DIY玩樂的手作系列一定會讓小朋友們玩得很過癮。

全家便利商店新推出的「冰雪奇緣2」發光公仔共有10款角色，只要朝著公仔的頭頂輕輕吹氣就會發光，每次吹氣還會變換不同光色，12月11日正式開賣，每款售價299元。

另外還有專為小女孩設計的「冰雪奇緣2」廚房套件背包組，背包裡有著扮家家酒用的小道具，背包也可以用來裝小物帶出門，12月4日上市，售價499元。「冰雪奇緣2」手作系列則有可自行搭配不同風格的手鍊、貼鑽畫、印章組等，每款售價299元。