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寒冷天氣！來條瑪丹娜、教宗都愛的羊毛披肩，超暖啦

2019-12-03 12:55聯合報 記者劉小川／台北即時報導

進入12月歡慶月，最煩惱的事情，莫過於送禮。送禮要送到心坎裡，得挑選精緻又價格實惠的好物，從家裡的溫暖毛毯，一直到靠墊，甚至一起來品嘗知名瓷器品牌推出的獨特餐點，一起感受溫馨耶誕。

想要與家人一起在歡聚時刻，溫暖窩在客廳、暖爐邊，就要搭配SOMMA羊毛披肩系列，將精湛工藝發揮在毛織品上，從19世紀起獲得義大利教宗、皇族的青睞，和御賜教廷國徽的最高榮耀，瑪丹娜私人座機都要搭配一條SOMMA羊毛披肩，在這冷冷的季節，最是溫暖。

家中的小靠墊也是必需品，BOSSA類皮草靠墊內芯為100%小羽毛，舒適而柔暖，支撐度佳，可拆式的靠墊套讓保養清潔更簡單，有許多款式可供選擇，原價11,800元～21,800元，節慶時間特價85折。

還有帶著質感的動物圖騰靠墊，EAGLE靠墊原價6,980元 特價85折，強調優雅獵兔犬設計，結合中古世紀的家徽章紋的元素，更凸顯LOGO的存在感。

說到居家擺設及陳列，除了客廳外，餐桌更是在耶誕節慶中，重要的一環。來自丹麥瓷器品牌的主廚料理，更讓節慶添一分歡樂與溫馨。

即日起皇家哥本哈根咖啡輕食複合店RC Café，推出耶誕限定套餐，有爐烤野菇里肌肉捲、白酒香煎鮮魚佐蔓越梅醬的主廚特餐，以丹麥人喜愛口味調製而成，餐點皆可單點或升級套餐。

或是來碗溫暖的湯品，如白花椰佐烤鮭魚蒔蘿湯，將白花椰菜、馬鈴薯、洋蔥、培根、月桂葉精燉熬煮出濃郁高湯，在湯的頂端再撒上烤過的鮭魚塊與蒔蘿，彷彿來到丹麥人家中品嘗耶誕大餐。

TRUSSARDI PAINTINGS數位印染靠墊，特價85折。圖／日比提供
TRUSSARDI PAINTINGS數位印染靠墊，特價85折。圖／日比提供
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日比家族SOMMA LORD 義大利原裝進口100%美麗諾羊毛披肩、EUPHORIA義大利原裝進口100%美麗諾羊毛披肩，節慶特價9,900元。圖／日比提供
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皇家哥本哈根咖啡輕食複合店RC Café ，推出爐烤野菇里肌肉捲、450元。圖／...
皇家哥本哈根咖啡輕食複合店RC Café ，推出爐烤野菇里肌肉捲、450元。圖／皇家哥本哈根提供
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日比家族BOSSA類皮草靠墊系列，原價11,800～21,800元、 特價85折...
日比家族BOSSA類皮草靠墊系列，原價11,800～21,800元、 特價85折。圖／日比提供
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