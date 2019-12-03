山上劇場遭火焚 優人今啟動共建計畫

2019-12-03 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 何定照 ／新北即時報導



優人神鼓山上劇場8月13日遭火焚，今天啟動災後共建計畫，邀請全民參與。優人藝術總監劉若瑀表示，劇場遭焚時，唯一一棵老香楠也遭火浴，最近她發現附近竟長出數百棵小香楠，「樹都知道如何浴火重生，優人也要浴火重生，希望大家一起給我們力量。」

優人神鼓山上劇場位於木柵老泉山，優人1988年創團以來，即以此為創作、排練、生活基地。劉若瑀說，優人歷經火災，最希望的是重新認識大自然，決定開放跟民眾一起共建山上劇場，共同學習與自然共處。

劉若瑀表示，優人在火中失去眾多樂器、道具、設備，共約2400萬。文化部先前已給急難救助費1500萬，再加上各界捐款等，目前共有近3000萬，但優人當務之急是蓋可拆卸的臨時排練場，希望這一、兩個月就能完成。

劉若瑀說，山上劇場原本有棵老香楠樹，這次也遭火焚，燒得焦黑。大家還在傷心之際，沒想到近來老樹主幹竟然冒出綠葉，樓梯板下還長出數百棵小香楠樹，讓她這才了解樹木有這麼大力量。「火焚後，還能長出數百棵香楠樹，優人也要像這樣浴火重生。」

劉若瑀表示，優人劇場重生預計需要3000萬基金，優人因此在嘖嘖募資平台展開共建計畫，全計畫歷時兩年，包含第一年的臨時排練場所設置計畫，以及第二年的山上劇場整體重建計畫。捐款從300元起，優人則會回饋具老泉山元素的黑木陶碗等藝術創作品，還可獲邀參與優人神鼓共建計畫的體驗工作坊、協力造屋營隊、講座等。

優人神鼓執行長王騰崇表示，首波藝術行動方面，邀請到潑墨潑彩藝術家柯淑玲一同參與，計畫以木頭殘骸為媒材進行藝術創作，也會有其他藝術家參與。這些用燃燒過後木材、銅碎片產生的新創作，將構成「燃燒的美術館」展覽，未來也將義賣成為劇場基金。

今天記者會上，優人也展現「第五儀式」，優人身著白衣，在蒼綠山林中擊鼓、唱念、舞動，劉若瑀說，希望藉此傳達對人世外「第五空間」的崇敬。優人神鼓山上劇場共建計畫」即日起至2020年2月6日於嘖嘖集資平台開放參與，連結：https://reurl.cc/oDX313