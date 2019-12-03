草莓季／整顆跳出的Juicy草莓大福 冬日再現台北大稻埕老店
迎接冬日草莓季來臨，大稻埕的「滋養豆餡鋪」(滋養製菓)的經典商品「草莓大福」，店家宣佈今年12月起正式推出。柔嫩滑順的豆餡麻糬，夾入多汁新鮮的大顆草莓，立刻吸引著老饕限時搶購，被和菓子控喻為「每年就在等這個！」，這款台式和風的季節美味，喜愛草莓的甜食控今年一定不能再次錯過它。
天氣有些微涼的午後，到古今交錯的大稻埕散步，一定會看到「滋養」的紅色磚樓，創立於1953年的老店，一直都是來迪化街IG打卡知名地點，走過古色古香的街角，心情彷彿也跟著文青了起來，既低調又奢華的日式風情，門口擺放的是最吸引人的現烤「最中」，拿在手中吃在嘴裡都有「溫度」。
除了當令草莓大福，必嘗櫥窗內擺了滿滿的精緻和菓子，除了會依照季節推出當令和果子，以「銀杏」來說，是以蓮子融合入口即化的白豆沙，呈現細膩口感，經典商品如：銅鑼麻糬、羊羹、蓮子饅頭、紅豆鹿子等，只要靠近這琳瑯滿目的櫥窗，讓甜點控看得眼睛發直，一不注意就挑選了一大盒點心，冷冷的天泡杯熱茶享用最適合了。草莓大福為限量供應，每日賣完為止，更詳細營業資訊可上粉絲團查詢。
哪裡吃
台北市大同區迪化街一段247號
草莓大福 65/個
售價僅供參考以現場實際公告為準
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