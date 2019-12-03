柯南主題快閃店來台中過耶誕！ 造型吐司、馬卡龍曝光

2019-12-03 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



「真相永遠只有一個！」喜愛柯南的粉絲注意了！今年冬季，全台首家以《名偵探柯南》為主題的耶誕限定快閃店，12/5起，將於新光三越台中中港店10樓天空劇場登場。現場有超過百種限定台、日版周邊商品、主題牆及不同風格的情境拍照區，也首度設置了「柯南繽紛輕食BAR」，讓粉絲感受濃濃柯南味。

「名偵探柯南耶誕主題快閃店」要讓粉絲好買、好拍又好吃，有充滿濃濃耶誕節日風格的小午安枕、冬日雪花的壓克力吊飾、和角色一同入鏡的壓克力自拍棒等限量精品，還有日本空運來台限定商品，小巧可愛的小吊飾收納包、日版手提化妝包、攜式面紙零錢包等等。初登場的「柯南繽紛輕食BAR」則推出柯南造型夾心吐司、各式風味馬卡龍，消費滿350元即可隨機獲得特製小胸章，共有12款，數量有限，送完為止。

還有柯南粉絲不能錯過的一系列主題情境牆、主題拍貼機、IG列印機、紀念幣機，與和柯南一行人共渡美好耶誕假期，另外，12/7、12/21、12/28周六的下午14:00、16:00假日期間，加碼推出「名偵探柯南人偶見面會」與柯南人偶相見歡。於快閃店消費滿額還可獲得「多功能資料收納夾」等各式精品、收集角色紀念章還可抽大獎，更多詳細資訊可上曼迪傳播官網及臉書公告查詢。

「名偵探柯南耶誕主題快閃店」

活動期間：2019/12/05～2020/01/01

活動地點：新光三越 台中中港店10樓天空劇場