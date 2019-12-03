全家便利商店App限定集點！「BT21」立體肖像馬克杯組、保溫杯超萌又實用

2019-12-03 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



宇宙明星「BT21」再度現身全家便利商店，這次集點加價購走實用萌路線，包括7款立體肖像搭配專屬顏色的馬克杯組、角色大集合的保溫杯與室內香氛擴香膏禮盒組，不過這次集點不是在門市，而是在全家便利商店App的會員集點活動區預購，12月4日至12月31日限量登場。

全家便利商店新推出的「BT21」馬克杯組每一款都附上一個軟Q材質的杯蓋，上面坐著立體的宇宙明星們，杯蓋也可搭配其他各種馬克杯使用，共有KOYA、RJ、SHOOKY、MANG、CHIMMY、TATA、COOKY等7款，馬克杯與杯蓋都是宇宙明星們專屬的代表色，每款2,000點＋429元，粉絲必衝整套入手，首批每款限量2,500個。

「BT21」保溫杯共有爆爆款、歡樂款等兩款，每款各有4個宇宙明星們，除了保冰、保溫功能之外，杯口內的十字型冰檔在飲用時可防止冰塊或茶包滑落，相當貼心，每款2,000點＋779元，首批每款限量1,500個。