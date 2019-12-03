全台僅27件！愛因斯坦生前愛穿的經典皮衣 復刻版開賣

2019-12-03 12:09 聯合報 記者 聯合報 記者 黃仕揚 ／台北即時報導



這輩子無法像愛因斯坦一樣聰明，但是穿一件天才著用的經典外套或許可以！百年美式單寧品牌Levi’s再度復刻科學家愛因斯坦生前經常穿著的經典皮衣「Menlo Cossack」，繼前次推出褐色版本後，這次則是送上全球限量500件的黑魂紀念款版本，全台限量27組，將於12月4日在Levi’s台北東區旗艦店獨家上市。

這件經典皮衣「Menlo Cossack」，是愛因斯坦在1930年代申請成為美國公民後，日常穿搭常見的單品，且為當年提出全球熱議理論時的標準行頭，他在1938年登上《時代》雜誌4月號時，也是身穿這件皮衣。直到 2016 年，Levi’s才花了超過450萬台幣，從佳士得拍賣會收購回來這件原版的Menlo Cossack 皮夾克。

今年適逢愛因斯坦誕辰140周年，Levi’s再次以「世紀天才的偽裝」為設計藍本，以 Vintage Clothing原創復刻系列推出黑魂皮革設計，讓這位天才教授化身為打擊犯罪的黑夜英雄。以黑調皮革為基底，用色延伸至內標並加以紅色繡線。