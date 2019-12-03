鉄火牛排+燒肉高雄開7號店 12月10日開幕4人同行2人免費

2019-12-03 12:00 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



繼台南店後，鉄火牛排繼續南下拓展版圖，到高雄統一夢時代購物中心地下1樓開設第7號店，除了牛排外，這次也加入了燒肉元素在該店中，預計12月10日正式開幕。為了慶祝開幕，12月10日到12月12日間，揪4人同行用餐打卡，就可享有2人免費，其他分店則是在12月10日當天同慶。

鉄火牛排近來積極拓展分店，除了台北、中壢、新竹、台中、台南都設有分店外，積極南下到高雄再開第7號分店，進駐高雄統一夢時代，讓南部的消費者也可以品嘗。

鉄火牛排最大特色就是使用優質肉品，但是價格親民的牛排餐點，包含2018世界牛排大賽金牌的紐西蘭草飼牛、澳洲和牛、北海道A4和牛、美國Choice等級冷藏原塊牛肉及丹麥豬等，提供消費者選擇，最低280元起。

鉄火牛排在開設分店時，會依據不同地區有專屬特色，像是推出該分店限定餐點，這次到高雄統一夢時代開店，則是加入了燒肉區，有單人、雙人、四人客席，燒肉套餐最低240元起。不論燒肉或是牛排，都可以大啖和牛滷肉飯、咖哩飯、漬物、湯品、甜點、飲料等附餐無限量供應。