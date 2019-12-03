2019房市代表字「回」房價漸回溫 交易量回穩

2019-12-03 14:24 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 游智文 ／台北報導



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台灣房屋智庫舉辦2019年房市代表字票選出爐，「回」字得票最多，另外，今年十大房市新聞，多數網友對「五大銀行房貸利率1.615% 史上新低」最有感。

台灣房屋智庫發言人張旭嵐表示，代表字反映房市變化，2016年不動市場深陷低潮，「苦」字獲選，「買房苦、賣房苦、房仲苦、建商苦」。2017年「盼」、2018年「轉」，反映大眾盼出了轉機。

今年台灣房屋經紀人員選出15個代表字後，由網友進行票選，結果由「回」拿下第一，獲選原因為「房價漸回溫，交易量回穩」。第二名為代表台商資金回流，工業地熱絡的「返」。第三為「僵」，網友認為目前房市買賣各有堅持，房價陷僵局。

台灣房屋集團副總裁周鶴鳴表示，中美貿易戰促使不少台商東歸返巢，帶動工業地產、商用不動產的需求，產業的投資間接帶動工業區附近的租賃市場、店面、住家產品詢問度增加，並讓整體房市動起來，回、返二字相當程度反映這種現況。

對於2020年台灣房地產，周鶴鳴認為，受中美貿易戰不確定性、國際地緣政治等影響，資金都在尋找相對穩定與有利基點的地方停靠，可預見廠商仍會增加在台投資、辦公室需求熱絡、利率持續低檔，2020年審慎樂觀。

台灣房屋也票選2019年民眾最有感十大房市新聞，近五成民眾對「五大銀行房貸利率1.615% 史上新低」最有感，其次為「台商回流，工業土地交易大增161%」、「實價登錄2.0三讀、申報回歸買賣雙方」等。

張旭嵐指出，房價和利率是民眾購屋兩大考慮因素，搶食年底購屋旺季買氣，各銀行積極釋出低利優惠，對購屋意願有推波助瀾之效；實價登錄新制攸關買賣雙方責任，受到極大關心，因此位居第三名。