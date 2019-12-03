從廚房到臥房 小幫手報到

2019-12-03 14:32 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 張義宮 ／台北報導



台灣松下推Panasonic大容量蒸氣烘烤爐，一爐包辦蒸、烤、煎、炸、烘多樣料理模式。 圖／台灣松下提供 分享 facebook

家電業是尾牙重要禮品，台灣松下今年推薦蒸氣烘烤爐、美式咖啡機、國際電壓吹風機等。現代人忙碌，要短時間做出滿足全家喜好的料理，大容量的蒸氣烘烤爐恰滿足家庭需求，一爐包辦蒸、烤、煎、炸、烘，可做出多種料理，還有多樣料理模式供您選擇。

聲寶指出，聲寶推薦小家電，尤其是廚房家電、季節性商品如烤箱、電鍋、電子鍋、電火鍋、電磁爐等，季節商品如電暖器、除濕機、空氣清淨機都是尾牙常見商品。

聲寶ARKDAN清淨除濕機，主推三年到府服務及擁有20公升高效除濕力。 圖／聲寶提供 分享 facebook

聲寶今年底發表的玻璃鏡面美型的「ARKDAN清淨除濕機」，榮獲2020台灣精品獎肯定，預期它也是尾牙檔期熱銷的主力，提供三年到府服務，產品擁有20公升高效除濕力，適合台灣空汙、高溼的環境使用。

禾聯碩表示，尾牙旺季中，家電類商品向來都是熱銷的商品，今年祭出多項商品優惠，像是搭載水箱的掃地機器人，不到5000元即可入手；功能及外觀兼備、極具設計美感的陶瓷式電暖器，採用三秒即熱PTC陶瓷加熱體，外型具設計感，只要1990元。

禾聯碩推出功能及外觀兼備，極具設計美感的陶瓷式電暖器。 圖／禾聯碩提供 分享 facebook

廚房家電也是實用性高的熱門選項，禾聯碩強調，微電腦球形厚釜壓力鍋，基本煮飯功能外，只要一個按鍵就能燉出一鍋好湯，5公升的大容量也能滿足全家人的胃，尾牙檔期下殺到2480元；還有全新產品電子式不沾氣炸鍋，控溫更精準，讓食材呈現最佳狀態。