「成事在天、放假在你」！跟著天后金句「神級」度假去

2019-12-03 11:32 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建怡 ／即時報導



年終將至，認真工作的「大人」，還有沒放完的假嗎？礁溪老爺於2018年開始倡議「有些任性，大人才懂」獲得廣大迴響，今年再從上班族普遍「不敢休假」的現象挖掘延伸，創造一尊實際「休假天后」出巡度假，各種休假「神級」體驗與度假金句，如「成事在天、放假在你」、「休息亦是一種修行」等，在IG(@MazuQKing)竄紅。此外，礁溪老爺限時推出「天后休假中」住房專案，即日起至明（2020）年1月22日，配合天后「神級」度假入住加贈天后贈禮詩籤禮遇三選一、平日入住只要9,400+10%起。

根據礁溪老爺的問卷調查發現，台灣上班族至年底仍有92%還沒有把假休完，普遍不敢休假的主要原因，有高達61%的人是因為工作太忙碌，導致沒有時間休假；有21%的人害怕同儕壓力，擔心休假會造成別人困擾；有5%的原因是主管沒休假，所以也不敢休假；也5%的人認為很少有人在休假；甚至有4%顧慮休假會影響自己的考績。

礁溪老爺於是推出「來到礁溪老爺你也能享受天后、天王級招待」，即日起旅客預訂「天后休假中」住房專案即刻同步享受療癒假期，從入住就透過抽籤儀式送天后好禮三選一：升等「蘭陽平原景觀房」或兌換「天后假期甜點」或贈送「文房四寶組」加碼寵愛旅人；另有喝一杯天后系列雞尾酒、岩波庭宜蘭廚房「花樣天后晚間蔬食套餐」，還可以把天后祝福「手做祈福吊飾」帶回家。

礁溪老爺也將文房四寶與天后休假金句結合，化為辦公室文具「天后限定文房四寶」，讓忙碌上班族工作之餘也能會心一笑勇敢休假。如寫上天后金句的「天后箴言箋」便條紙、「玉不琢，不成器；人不休，不可以」象徵墨水的削鉛筆器、「你和圓滿之間，只有一筆假單的距離」象徵毛筆的鉛筆、以及「擦去行事曆，一秒斷捨離」暗喻硯台的黑色橡皮擦，鼓勵上班族勇於遞出假單好好休假。

此外，旅客更可體驗最夯天后AR濾鏡，即時拋下生活煩惱、收下天后金句，如：「假不在多，有休則靈」、「一日不工作，便覺面目可愛」等，還可闖關集點換限量小禮，想跟隨天后指示得到休假金句開示即刻連結：https://hao-tseng.io/url_use/oldman.html (提醒：請用手機點選連結)首創「天后休假中」住房專案一泊二食9,400 +10%起。專案詳請可上官網查詢，或電洽：03-988-6288。

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