伯朗力拼星巴克！祭「買一送一」優惠大戰開打

2019-12-03 11:09 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 ／即時報導



迎接冬季到來，連鎖咖啡業者看好商機，搶推買一送一優惠，讓小資族不僅省荷包也能喝到暖心咖啡，把冷冷寒氣都趕走。

伯朗咖啡祭出「伯朗分享日」活動，12月9日、12月23日、12月31日（部份門市優惠為12月8日、12月22日） ，活動期間於門市購買飲品任一品項，享買一送一優惠，結帳金額以高價者計。好康再加碼，新品Mocha Mocha 白摩卡系列同步上市，其中「抹茶白摩卡」使用日本愛知縣綠茶葉為基底，香醇富有茶香，可感受到白摩卡風味與抹茶清香， 是款大人系飲品。

少女最愛飲品「棉花糖白摩卡」則以香甜的白巧克力製作，搭配濃郁咖啡與鮮奶調和，綴以鬆軟棉花糖裝點，視覺感十足，初嚐巧克力香氣直衝腦門，尾韻咖啡餘韻在口中繚繞，讓人愈喝愈上口。