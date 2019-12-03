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伯朗力拼星巴克！祭「買一送一」優惠大戰開打

2019-12-03 11:09聯合報 記者徐力剛／即時報導

迎接冬季到來，連鎖咖啡業者看好商機，搶推買一送一優惠，讓小資族不僅省荷包也能喝到暖心咖啡，把冷冷寒氣都趕走。

伯朗咖啡祭出「伯朗分享日」活動，12月9日、12月23日、12月31日（部份門市優惠為12月8日、12月22日） ，活動期間於門市購買飲品任一品項，享買一送一優惠，結帳金額以高價者計。好康再加碼，新品Mocha Mocha 白摩卡系列同步上市，其中「抹茶白摩卡」使用日本愛知縣綠茶葉為基底，香醇富有茶香，可感受到白摩卡風味與抹茶清香， 是款大人系飲品。

少女最愛飲品「棉花糖白摩卡」則以香甜的白巧克力製作，搭配濃郁咖啡與鮮奶調和，綴以鬆軟棉花糖裝點，視覺感十足，初嚐巧克力香氣直衝腦門，尾韻咖啡餘韻在口中繚繞，讓人愈喝愈上口。

星巴克也不落人後，推出「耶誕紅杯轉轉數位活動」，即日起至12月31日，每日前往星巴克線上連結參加活動，或透過門市活動 QR Code、星巴克網站活動公告、星巴克APP或星巴克咖啡同好會頁面皆可參與活動，有機會獲得全品項好友分享、第二杯半價、現煮義式咖啡升級、指定那堤系列大杯單一價等優惠，每個帳號每天有一次抽獎機會，每張優惠券有3日兌換期間（含獲獎當日），最後兌換日是2020年1月2日，粉絲們快來試運氣。

「抹茶白摩卡」12月7日前嚐鮮價每杯120元。圖/伯朗咖啡提供
「抹茶白摩卡」12月7日前嚐鮮價每杯120元。圖/伯朗咖啡提供
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星巴克「耶誕紅杯轉轉數位活動」享買一送一優惠。圖/星巴克提供
星巴克「耶誕紅杯轉轉數位活動」享買一送一優惠。圖/星巴克提供
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