LG希望起飛偏鄉傳愛 孟耿如邀學童暖心過節

2019-12-02 20:26 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



公益活動最重要的不只是資源挹注，對於偏鄉孩童而言，實質的陪伴更顯珍貴。台灣LG電子秉持「Life’s Good」的品牌理念持續投入企業社會責任，並以「Life’s Good with HOPE希望。傳愛」為公益主題，聚焦偏鄉關懷，透過多元且深度的公益計畫，舉凡與喜憨兒基金會合作的「送希望到偏鄉」、不斷擴展關懷對象的「一日志工活動」，以及攜手大學生合作的「希望起飛」等活動，由內而外推動各項企業公益計畫。其中，「希望起飛」活動已邁入第五年，以結合才藝發展、潛能探索的創意提案，選出優秀的大學生團隊，於暑假走入偏鄉，陪伴孩童探索未來可能。今年除了號召近300位大學生參與，服務超過500名偏鄉孩童，更首度跨海傳愛，前進金門、澎湖離島偏鄉。

台灣LG電子董事長宋益煥表示：「LG秉持在地關懷的初衷，持續耕耘偏鄉關懷，希望能透過LG希望起飛持續傳遞溫暖，開拓孩童眼界、發掘自我潛能，陪伴更多的偏鄉小朋友成長。LG非常鼓勵並支持員工參與公益活動，也期許由企業的在地關懷，來影響更多人投入偏鄉關懷與公益的行列。」