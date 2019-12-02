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LG希望起飛偏鄉傳愛 孟耿如邀學童暖心過節

2019-12-02 20:26聯合報 記者黃筱晴／即時報導

公益活動最重要的不只是資源挹注，對於偏鄉孩童而言，實質的陪伴更顯珍貴。台灣LG電子秉持「Life’s Good」的品牌理念持續投入企業社會責任，並以「Life’s Good with HOPE希望。傳愛」為公益主題，聚焦偏鄉關懷，透過多元且深度的公益計畫，舉凡與喜憨兒基金會合作的「送希望到偏鄉」、不斷擴展關懷對象的「一日志工活動」，以及攜手大學生合作的「希望起飛」等活動，由內而外推動各項企業公益計畫。其中，「希望起飛」活動已邁入第五年，以結合才藝發展、潛能探索的創意提案，選出優秀的大學生團隊，於暑假走入偏鄉，陪伴孩童探索未來可能。今年除了號召近300位大學生參與，服務超過500名偏鄉孩童，更首度跨海傳愛，前進金門、澎湖離島偏鄉。

台灣LG電子董事長宋益煥表示：「LG秉持在地關懷的初衷，持續耕耘偏鄉關懷，希望能透過LG希望起飛持續傳遞溫暖，開拓孩童眼界、發掘自我潛能，陪伴更多的偏鄉小朋友成長。LG非常鼓勵並支持員工參與公益活動，也期許由企業的在地關懷，來影響更多人投入偏鄉關懷與公益的行列。」

趁著耶誕節前夕，LG特別打造暖心希望畫展，邀請今年度的最佳創意希望團隊—台南應用科技大學「視覺傳達設計系學會」團隊，和他們所服務台南學甲偏鄉的中洲國小共度溫馨佳節。2019年希望導師孟耿如也現身希望畫展中，分享親手彩繪的「ARU’s Dream」圖畫，期許畫作能乘載勇氣與祝福，陪伴孩子快樂無畏地追尋自己的夢想，中洲國小的孩童們也帶來了饒富童趣的自畫像與孟耿如猜謎互動。希望導師孟耿如更邀請小朋友一同將「ARU’s Dream」重新上色，用繽紛奔放的色彩及想像，展現出偏鄉孩童們對藝術的無限可能。記者會後，孟耿如也親自帶領偏鄉孩童登上台北101，實現小朋友們的耶誕心願，也為今年的希望起飛活動譜上完美的休止符。

希望導師孟耿如化身美術導師，指導小朋友一起在「ARU’s Dream」畫作上，重...
希望導師孟耿如化身美術導師，指導小朋友一起在「ARU’s Dream」畫作上，重新彩繪出代表自己夢想的顏色。圖／台灣LG電子提供
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LG為台南中洲國小學童打造彩繪聖誕希望畫展，孩子們並與孟耿如分享自畫像創作。圖／...
LG為台南中洲國小學童打造彩繪聖誕希望畫展，孩子們並與孟耿如分享自畫像創作。圖／台灣LG電子提供
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台南中洲國小小朋友特地準備驚喜感謝小卡，表達對LG、台南應用大學希望團隊的暖心關...
台南中洲國小小朋友特地準備驚喜感謝小卡，表達對LG、台南應用大學希望團隊的暖心關懷與陪伴。圖／台灣LG電子提供
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希望導師孟耿如分享親手彩繪的「ARU’s Dream」，期許畫作能乘載勇氣與祝福...
希望導師孟耿如分享親手彩繪的「ARU’s Dream」，期許畫作能乘載勇氣與祝福，陪伴孩子快樂無畏地追尋自己的夢想。圖／台灣LG電子提供
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希望導師孟耿如在記者會後，陪伴中洲國小孩童登上台北101，體驗俯瞰台北城市全貌的...
希望導師孟耿如在記者會後，陪伴中洲國小孩童登上台北101，體驗俯瞰台北城市全貌的壯闊，實現小朋友們首次上台北的耶誕心願。圖／台灣LG電子提供
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LG「希望起飛」公益活動今年邁入第五年，持續深耕偏鄉關懷，陪伴孩童探索未來可能。...
LG「希望起飛」公益活動今年邁入第五年，持續深耕偏鄉關懷，陪伴孩童探索未來可能。圖／台灣LG電子提供
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偏鄉大學生

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