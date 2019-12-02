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落羽松＋摩天輪！麗寶樂園最新秘境曝光 跨年套票也開搶

2019-12-02 19:55聯合報 記者張芳瑜／即時報導

全台最大片落羽松祕境就隱身在台中后里麗寶樂園渡假區！高達千顆落羽松林綿延一公里長，搭配廣闊草原、火炎山、天空之夢摩天輪，形成絕美的夢幻景色，今年12月將首度對外開放。此外，邁入第三年的天空之夢摩天輪「尋光之旅」元旦迎曙光活動，這次有浪漫落羽松美景伴隨摩天輪一起迎接2020年的第一道日出，套票即日起開賣至12/30，限量120個名額，售完為止。

麗寶樂園渡假區占地200公頃，擁有豐富的自然景觀，今年首度對外開放的落羽松林全長一公里，共有綠、黃、橘、紅不同色彩，12月份將進入最佳觀賞期，並推出「摩天輪落羽松秘境套票」，遊客除了可實地探訪落羽松林、體驗美景之外，還能從天空之夢摩天輪上的另一種角度，飽覽落羽松祕境全貌，以及台灣海峽、雪山山脈等風景。麗寶樂園渡假區表示，套票即日起已可至官網購買，包含天空之夢摩天輪搭乘券1張、落羽松秘境門票1張，每人只要350元。

此外，凡購買天空之夢摩天輪任一票種或憑麗寶樂園購票證明等，也可於摩天輪售票櫃台現場加價每人100元，購買落羽松門票1張；落羽松開放日期為12/7至12/22每週六、日11:30-16:30，遊客可從麗寶OUTLET步行約15分鐘即可抵達，或搭乘園區免費接駁車前往落羽松祕境。

同時，舉辦第三年的「天空之夢尋光之旅日出套票」即日起也正式開賣，套票含有天空之夢元旦日出搭乘券1張(可連續搭乘兩圈)+SUBWAY早餐組合1份+摩天輪造型積木1個，每套699元，限量120個名額，可搭乘摩天輪在384米高空欣賞大台中山、海、市美景，迎接2020年元旦曙光，活動與套票資訊可上麗寶樂園官網查詢

后里千顆落羽松林首對外曝光，搭配麗寶樂園摩天輪形成絕佳美景。圖／麗寶樂園提供
后里千顆落羽松林首對外曝光，搭配麗寶樂園摩天輪形成絕佳美景。圖／麗寶樂園提供
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12月進入落羽松最佳觀賞期，葉子染上橘紅色調，是民眾最愛的打卡秘境。圖／麗寶樂園...
12月進入落羽松最佳觀賞期，葉子染上橘紅色調，是民眾最愛的打卡秘境。圖／麗寶樂園提供
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落羽松麗寶樂園台灣海峽

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