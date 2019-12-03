「Creema Craft Party 2019 in 台灣」 即將開跑 逛市集攻略大公開

2019-12-03 16:00 聯合新聞網 聯合數位文創



分享 facebook 2019年末大型手作市集壓軸場《Creema Craft Party 2019 in 台灣》，將在12月6日-8日於華山文創園區登場，預售票$150進入最後倒數(現場票$200)，再不入手就來不及啦！線上購買預售票連結： http://bit.ly/33upJFo 。Creema於2017年首次在台舉辦市集，就吸引大批熱愛手作市集的粉絲到場朝聖，今年勢必會再掀起一陣日本手作旋風。

想購入最具溫暖質感的手作商品，到Creema市集準沒錯，現場將有超過200個優質品牌攤位，要在眾多手作同好人群中迅速挑選到適合自己的手作商品，那就絕對不能錯過以下為大家整理出的Creema市集參觀攻略，以及現場才有的限定優惠推薦，先做好功課才不會錯失優惠的良機！

技巧一：「市集在走、地圖要有」

逛市集除了帶夠現金，擁有絕佳的方向感很重要，Creema市集現場超過200個攤位，趕緊先下載今年攤位分佈場地圖，根據喜愛的品牌列出購買清單，規劃出個人逛展動線，在人潮中就可以迅速找到想去的攤位！ 2019 Creema 攤位分佈場地圖。 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook

技巧二：「令和主題限定必敗品」

對「限定」這個詞毫無抵抗力、喜愛獨一無二的你，今年特別安排的「令和主題」限定專區，創作人針對日本新年號-令和所推出的創作品，將會在現場主題商品區一次大公開，建議可以及早進入市集中選購，以免向隅。(11:00am即可入場) 更多令和主題限定商品👉 http://bit.ly/33u28EQ 創作人針對日本新年號-令和所推出的創作品都在Creema Craft Party 2019「令和主題」限定專區。 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook

技巧三：「現場獨享優惠不錯過」

除了市集各攤位的獨家活動外，還有許多誠意滿滿的驚喜攤位備有精美的互動小贈品。如於市集內消費滿599元，即可憑發票至UNT攤位體驗魔幻水指彩，還可免費獲得水指彩乙瓶(數量有限，贈完為止)，台灣在地茶品牌不二堂也同步在現場推出「不二堂x貓小姐」聯名產品88折等活動，趕快呼朋引伴一起來享優惠吧！ 圖／聯合數位文創 提供 分享 facebook

技巧四：「攜帶一名閨蜜或是壯丁」

一位好的閨蜜陪你一起逛市集、一位好的壯丁幫你搬運戰利品

《Creema Craft Party 2019 in台灣》集結了橫跨日本150位、與港台54位創作者，帶來超破萬件手作商品，今年就要讓台灣的粉絲們在現場逛到嫑嫑的。活動更多資訊請至《Creema Craft Party 2019 in台灣》查詢： http://bit.ly/33upJFo

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