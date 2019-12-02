「冰雪」艾莎圓形包超可愛！睡美人聯名鞋浮誇浪漫

2019-12-02 17:36 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



「冰雪奇緣2」現正熱映中，周邊商品也不斷推陳出新。向來密集與迪士尼合作的美國品牌Danielle Nicole就以劇中兩姊妹艾莎與安娜的角色特質為靈感打造系列包款；而英國品牌Irregular Choice則是繼續「黑魔女2」熱潮，讓睡美人和梅菲瑟的臉變成鞋款的裝飾，絕對讓粉絲眼睛為之一亮！

Danielle Nicole此前陸續推出過白雪公主、灰姑娘、阿拉丁、小美人魚等迪士尼聯名包款，大多是聚焦人物臉部來做造型，呈現出的效果比較誇張。這次「冰雪奇緣2」系列改走低調路線，分別以艾莎「冰雪女王」的設定設計出象徵六角形冰晶的肩背包、印有白馬與艾莎的並加上雪花裝飾的圓形肩背包，以安娜的紅棕髮與民族風服裝的特色打造後背包等，充滿動畫氛圍的同時實用度也提升不少。