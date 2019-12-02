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「冰雪」艾莎圓形包超可愛！睡美人聯名鞋浮誇浪漫

2019-12-02 17:36聯合報 記者吳曉涵／即時報導

「冰雪奇緣2」現正熱映中，周邊商品也不斷推陳出新。向來密集與迪士尼合作的美國品牌Danielle Nicole就以劇中兩姊妹艾莎與安娜的角色特質為靈感打造系列包款；而英國品牌Irregular Choice則是繼續「黑魔女2」熱潮，讓睡美人和梅菲瑟的臉變成鞋款的裝飾，絕對讓粉絲眼睛為之一亮！

Danielle Nicole此前陸續推出過白雪公主、灰姑娘、阿拉丁、小美人魚等迪士尼聯名包款，大多是聚焦人物臉部來做造型，呈現出的效果比較誇張。這次「冰雪奇緣2」系列改走低調路線，分別以艾莎「冰雪女王」的設定設計出象徵六角形冰晶的肩背包、印有白馬與艾莎的並加上雪花裝飾的圓形肩背包，以安娜的紅棕髮與民族風服裝的特色打造後背包等，充滿動畫氛圍的同時實用度也提升不少。

之前曾以花木蘭系列鞋款在網路上掀起熱議的Irregular Choice，則是把睡美人歐若拉與黑魔女梅菲瑟變成鞋子，推出一次擁有兩人臉譜的尖頭鞋、圓頭跟鞋，更用睡美人在動畫中的別名「玫瑰」元素裝飾出超華麗的靴子，還有菲利浦王子也加入成為鞋款上的圖騰，以飽滿豐富的圖像延續品牌超華麗炫目的設計，很適合喜歡誇張造型的人，其他產品包括零錢包也是非常可愛。

一雙尖頭鞋一次擁有睡美人歐若拉與黑魔女梅菲瑟。圖／摘自官網
一雙尖頭鞋一次擁有睡美人歐若拉與黑魔女梅菲瑟。圖／摘自官網
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黑魔女零錢包。圖／摘自官網
黑魔女零錢包。圖／摘自官網
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Danielle Nicole「冰雪奇緣2」系列改走低調路線，推出印有白馬與艾莎...
Danielle Nicole「冰雪奇緣2」系列改走低調路線，推出印有白馬與艾莎的並加上雪花裝飾的圓形肩背包。圖／摘自zingpopculture.com
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迪士尼時尚聯名商品總是非常討喜。圖／摘自官網
迪士尼時尚聯名商品總是非常討喜。圖／摘自官網
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Danielle Nicole以艾莎「冰雪女王」的設定設計出象徵六角形冰晶的肩背...
Danielle Nicole以艾莎「冰雪女王」的設定設計出象徵六角形冰晶的肩背包。圖／摘自官網
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Irregular Choice以飽滿豐富的圖像延續品牌超華麗炫目的設計，很適合...
Irregular Choice以飽滿豐富的圖像延續品牌超華麗炫目的設計，很適合喜歡誇張造型的人。圖／摘自官網
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Irregular Choice睡美人、菲利浦王子共舞鞋款。圖／摘自官網
Irregular Choice睡美人、菲利浦王子共舞鞋款。圖／摘自官網
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Danielle Nicole以安娜的紅棕髮與民族風服裝特色打造後背包。圖／摘自...
Danielle Nicole以安娜的紅棕髮與民族風服裝特色打造後背包。圖／摘自官網
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Irregular Choice用睡美人在動畫中的別名「玫瑰」元素裝飾出超華麗的...
Irregular Choice用睡美人在動畫中的別名「玫瑰」元素裝飾出超華麗的靴子。圖／摘自官網
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