台北資訊月12月4日開跑 AI主題館、教育科技展同步登場
以往每年資訊月都是消費者進場搶優惠的最佳時機，但隨著網購興起，雙11、黑色星期五、還有接下來的雙12促銷檔期，都大幅侵蝕實體通路市場，也讓資訊月近年面臨極大轉型壓力。
今年資訊月即將於12月4至8日每天10至18時於台北世貿一館開跑，除了以往消費者熟悉的品牌展示攤位，也設置了以「解密AI」為核心的主題館，館內設置了弧型投影全感互動感知區、人機競賽互動區、意念行動區、機器學習演化區，還有Nespresso首度進駐資訊月，結合AI技術找出最適合咖啡口味的體驗區。透過各廠商的技術與應用，將難以理解的人工智慧透過互動式手法來傳達知識內容。
另外，因應近年「科普教育」回溫，加上108新課綱正式施行，資訊月這次也整合了第二屆臺灣教育科技展，透過VR體驗屋、智慧教室等六大區域，針對許多老師、家長，以及想進一步了解108新課綱的民眾，運用產品、應用、演講等形式，把新課綱的教學現場搬到會場，五天展期將提供超過百場免費專業講座，邀請各領域活躍教師、講師暢談教育心得，與大家一同開箱次世代新教育型態。
緊接著台北，資訊月也會在整個12月於全台巡迴展出，12月12至16日移師台中國際展覽館、12月19至23日南紡世貿展覽中心、12月26至30日高雄國際會議中心。
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