2019原創基地節「幻場」11組藝術家攜手打造冬季無牆美術館

2019-12-03 09:04 聯合新聞網 聯合數位文創



2019松山文創園區原創基地節以「幻場」為題，首度挑戰走到戶外，即日起到12月8日(日)攜手11組當代藝術家，加乘年底最具話題市集松菸好家在台灣「魔幻時刻」，帶領民眾一起親近藝術，點亮夢幻場域的新面貌！

2019原創基地節11組藝術家攜手打造冬季限定無牆美術館。圖／松山文創園區提供 分享 facebook

開幕記者會中邀集各界貴賓與藝術家蒞臨，為活動正式揭開序幕。臺北市政府蔡炳坤副市長參與開幕時表示，「今年臺北藝文活動不斷提升，希望邀請市民參與走入各種文化活動，我們期待用不同方式讓全世界認識臺北這座城市！」台北市文化基金會李遠董事長會中也提到，「今年不僅是松菸的八十周年，同時也是原創基地節的第八個年頭！松菸正用古蹟活化、展覽和跨界展演等不同型態的方式，成就不同面向的繁華。」

林淑鈴作品《予造物以靈魂》圖／松山文創園區提供 分享 facebook

走到戶外從「換場」到「幻場」

不同的場域，有不同的精神。當藝術走進生活，隨著不同的時間，進入到我們每天的風景裡，都會有不一樣的心情。對於「幻場」，有一點浪漫的想像，「幻」可以是表象的真實、意象的境界，也可以是抽象的畫面或具象的物件。透過藝術、古蹟和自然的結合，著重於場域帶給人的視覺酵素，體驗不同的視覺聯想及心靈解放，重新定義松菸的每個角落，不管從哪個入口來到松菸，拿起地圖認真尋找，或者根本不要地圖，放任自己隨意散步，都有機會找到藝術家的創作。松山文創園區陳玉秀總監特別感謝本次參展藝術家與團隊，「辛苦的藝術家們每天在天氣與古蹟的種種限制與困難下，卻精彩地詮釋了當初我們對松菸場域與對這個企劃的所有想像，未來更希望力求創新與翻轉，串聯周邊活動甚至擴大到鄰近商圈合作，打造一個更盛大的冬季限定無牆美術館！」

藍色隧道壁畫創作《無限rebirth》圖／松山文創園區提供 分享 facebook

2019原創基地節以戶外場域作為創作基地，串聯松菸Lab新主藝，idea TAIPEI創意工作營成果展「穿越那道牆，走進眷村的記憶」、expo誠品生活文創平台「耶誕魔幻夢工場」肖年頭家夢想嘉年華、台北藝術自由日「愛情神話 LOVE」等周邊衛星展演。展覽期間更推出「集章四重奏」與問卷活動，即有機會獲得國內新創品牌Spark Protein高蛋白健康零食、艾瑪絲專業護髮組、光泉茉莉茶園、微笑台灣及La Vie雜誌等驚喜好禮。此外，結合臺灣精釀啤酒品牌金色三麥與德淶寶鮮釀啤酒，讓參與活動賓客有機會品酩國內釀酒工藝的好味道！

莊志維作品《裝置微光計畫：空廊》圖／松山文創園區提供 分享 facebook

【2019原創基地節】

時間：11/29～12/8，10:00～18:00

(11/29、12/30、12/6、12/7松菸好家在台灣開放至20:00)

地點：松山文創園區