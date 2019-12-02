改變香氛迎接2020！「北極光新年香氛月曆」迎接每一天

2019-12-02 16:12 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



新的2020年即將到來，想為自己的幸福，在過去的一年畫下完美的句點，在2020年展開一趟新的完美旅程，就從改變香氛的精油開始吧！

來自美國的精油品牌Young Living悠樂芳，以最高品質的精油，帶來最自然純淨的歡樂，全新推出「北極光新年香氛月曆」，用最優雅高貴的寂靜，為我們打開這曼妙的加拿大極光，就像看見了未來的幸福。

夢幻的悠樂芳「北極光新年香氛月曆」，以加拿大不列顛哥倫比亞省的冬季植物黑雲杉，茂密交疊作為主視覺，彷彿到了靜謐的森林，去尋找優雅的自己。打開禮盒映入眼簾的是加拿大的極光，1月～12月份的年度香氛月曆，為每個月都展開新的美滿時刻。

月曆中的「乳香精油（Frankincense）」，是極為珍稀的機油，有著敦厚的氣味，帶著溫暖的木質香氣，對於護膚的功效，更是讓妳2月有更好的肌膚狀態，為肌膚注入能量及元氣。月曆中最經典「薰衣草精油（Lavender）」，有安撫及心情放鬆的功效，更讓這忙碌的社會之中，更有了避風港。

「悅聖誕配方精油（Christmas Spirit）」則融合甜橙、肉桂及黑雲杉等精油香氣，而黑雲杉更是市面少有的精油，為12月開啟了歡樂及溫馨的節慶氛圍。