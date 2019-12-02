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信義威秀影城續約十年 明年大改裝新增親子娛樂

2019-12-02 15:58聯合報 消費中心／台北即時報導

威秀影城重要的「起家厝」信義威秀，日前確認成功獲得原址續約，再度取得未來10年的經營權，公關表示，明年第3季也將啟動大改裝，將朝減少影廳，但增加其他藝文表演面向，同時以娛樂主題店舖吸引更多家庭親子及年輕消費者。

位於台北信義區的信義威秀，是昔日華納威秀創始店，經與地主宏泰集團歷經將近一年的討論，成功再次取得原址續約。威秀影城董事長吳明憲表示，雙方秉持專業對於信義區的發展有深度討論，讓威秀順利續約並推出全新的營運計畫。

吳明憲表示，未來新的信義威秀影城除了影廳全面升級更新外，並將提供電影及其他娛樂、藝文表演等多面向內容，其所屬商場亦將走向主題式旗艦店的整體規劃，增加看電影以外更多的休閒選擇。

同時，信義威秀預計於2020年第3季之後陸續改裝，影城公關表示，建物外牆將會結合威秀影城吉祥物的動態設計，且希望增加更多娛樂主題的櫃位，像是目前信義威秀一樓的MINISO就融入了漫威主題，藉此吸引年輕人。

此外，信義威秀明年改裝也將朝減少影廳數方向規劃，並可望增加藝文表演如演唱會等直播及轉播服務。目前威秀影城全台有16個據點，今年底還有信義大遠百A13的新據點將試營運，屆時全台將來到17座影城。

信義威秀預計於2020年第3季之後陸續改裝。圖／威秀影城提供
信義威秀預計於2020年第3季之後陸續改裝。圖／威秀影城提供
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信義威秀確定獲得原址續約。記者屠惠剛／攝影
信義威秀確定獲得原址續約。記者屠惠剛／攝影
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威秀影城電影直播

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