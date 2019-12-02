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強強聯手！TUMI、「星爵」一同設計地表最帥旅行裝備

2019-12-02 15:50聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

在今年精品品牌TUMI宣布「星爵」克里斯普瑞特（Chris Pratt）成為品牌代言人，而他也以「旅行常客」的角度，提供不同的意見，促成這季全新的聯名系列。一如他在電影中的形象， 克里斯普瑞特和TUMI合作的袋包系列，被網友稱為「地表最帥旅行裝備」。

不同於TUMI既有的產品特色，這系列與克里斯普瑞特合作的聯名包款，添加了他獨特的個人風格。Chris Pratt親自挑選醒目橘色裝飾，這次合作起因於今年夏天時他與與品牌創意總監Victor熱烈討論並設計他們的夢想包款，於是在結束拍攝形象大片後就此展開了規劃。Chris Pratt提到「旅行時，擁有歸屬感對我來說非常重要，能夠讓我如同回到家一樣的放鬆自在」，所以如何有效率的收納行李，和維持時髦的外觀，就變成了這次聯名設計的主軸。一共推出了旅行箱、後背包、 筆電收納包和盥洗包等不同實用功能包款，讓人可以按需求來組裝最佳的旅行配備。

像是這系列中的兩用後背包屬於可轉換使用方式的款式，可以輕鬆地作為背包使用，背帶不用時可以收起，也可作為旅行袋攜帶。袋中包括可方便充電的USB插口，這也是TUMI首次在袋包商品上增添USB插孔功能。此外，靈感來自於Alpha Bravo系列的旅行箱採用再生材料製成，可以由兩個不同方向打開箱子內部取物，提升便利性。箱子外部和底部皆有提手把，可將行李箱提取移動或是放置於飛機上方的置物架內。還具備拉鍊擴展功能，而登機箱還有充電可使用的USB插口，能在旅途及行動中充電。

TUMI與Chris Pratt聯名系列筆電收納包，7,400元。圖／TUMI提...
TUMI與Chris Pratt聯名系列筆電收納包，7,400元。圖／TUMI提供
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TUMI與Chris Pratt聯名系列20吋行李箱，23,500元。圖／TUM...
TUMI與Chris Pratt聯名系列20吋行李箱，23,500元。圖／TUMI提供
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好萊塢男星Chris Pratt親自演繹與TUMI聯名後背包。圖／TUMI提供
好萊塢男星Chris Pratt親自演繹與TUMI聯名後背包。圖／TUMI提供
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好萊塢男星Chris Pratt親自演繹與TUMI聯名後背包。圖／TUMI提供
好萊塢男星Chris Pratt親自演繹與TUMI聯名後背包。圖／TUMI提供
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TUMI與Chris Pratt聯名系列盥洗包，7,100元。圖／TUMI提供
TUMI與Chris Pratt聯名系列盥洗包，7,100元。圖／TUMI提供
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TUMI與Chris Pratt聯名系列兩用後背包，21,500元。圖／TUMI...
TUMI與Chris Pratt聯名系列兩用後背包，21,500元。圖／TUMI提供
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