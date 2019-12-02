親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

談傾聽之旅45天見聞 韓國瑜：悶、苦、茫3字形容

高以翔遺體回台！ 女友、二哥哀戚相伴

台灣之星iPhone 11直降四千 漫遊上網五大洲最低88元

2019-12-02 15:49聯合報 記者黃筱晴／即時報導

歲末年終、接近耶誕跨年假期，不僅是犒賞自己換新機的好時機，更是出國旅遊的旺季。台灣之星率先推出最新iPhone 11系列專案價直降4,000元，遠傳、亞太電信也同步送上新一波漫遊優惠，讓大家年末換機、度假都能輕鬆說走就走。

iPhone 11系列開賣以來銷售持續開紅盤，台灣之星率先宣布iPhone 11系列專案價全面直降4,000元，搭配4G勁速資費方案，月租599元起，享不限速上網吃到飽，語音網內互打免費；續約/攜碼搭配家族省優惠，手機最高再折3,000元；新申辦/攜碼用戶，月租799元起，還享最高再送Yahoo奇摩超贈點2,000元，最高現賺9,000元。同時，台灣之星也祭出「年終攜碼最殺」優惠，攜碼申辦4G勁速資費方案，月租799元起，iPhone 7 Plus、三星Galaxy A70、OPPO Reno Z等超夯手機一律0元，再享不限速上網、語音網內雙飽優惠，網外/市話爆送最高900分鐘；攜碼搭配精選家電單品/組合，月租599元起，整組商品0元就能帶回家，價值相當於買商品享30個月免費上網吃到飽還倒賺。

為了滿足許多民眾耶誕、跨年假期出國需求。台灣之星除了宣布「原號漫遊日租上網」國家版圖再擴大，新增歐亞及大洋洲6國，包含英國、印度、斯里蘭卡、奧地利、克羅埃西亞、萬那杜，服務版圖橫跨世界五大洲，提供62個國/區漫遊日租上網吃到飽之外，即日起至12月31日更推出冬遊歐亞優惠活動，針對這次新增6國及港、澳、泰、韓，T-Club禮程紫/金/鑽星VIP，原號漫遊上網天天折300元，每日最低88元；新星VIP則可享天天折200元。

另外，遠傳自即日起至12月31日止也提供範圍涵蓋全球五大洲、63國的原號漫遊上網全球定量包，1GB只要999元，效期長達15天，可跨國跨網累計，平均一天只要67元，隨開隨用，適合輕量上網的旅客。亞太電信即日起至2020年2月29日止則推出熱門旅遊國家日租型原號漫遊優惠，中港澳、日本每日上網吃到飽288元；南韓、新加坡、泰國、印尼、菲律賓、馬來西亞、緬甸每日上網吃到飽也只要199元。

遠傳推全球定量包63國原號漫遊上網，最低一天只要67元。圖／遠傳提供
遠傳推全球定量包63國原號漫遊上網，最低一天只要67元。圖／遠傳提供
分享
亞太電信推冬日熱門旅遊國家日租型原號漫遊優惠，每日上網吃到飽最低只要199元。圖...
亞太電信推冬日熱門旅遊國家日租型原號漫遊優惠，每日上網吃到飽最低只要199元。圖／亞太電信提供
分享
台灣之星iPhone 11系列破天荒提前全面直降4,000元，搭配指定優惠最高現...
台灣之星iPhone 11系列破天荒提前全面直降4,000元，搭配指定優惠最高現賺9,000元。圖／台灣之星提供
分享

吃到飽馬來西亞出國

相關新聞

信義威秀影城續約十年 明年大改裝新增親子娛樂

2019-12-02 15:58

強強聯手！TUMI、「星爵」一同設計地表最帥旅行裝備

2019-12-02 15:50

楊一展談賽車眼睛發亮 變髮帥戴泰格豪雅新表

2019-12-02 15:21

多拿滋雪人、耶誕樹萌Q甜甜圈 12月31日前買五送一

2019-12-02 15:07

起司瀑布＋莓果烤雞甜鹹好酷 Kiehls咖啡耶誕套餐登場

2019-12-02 14:52

耶誕蛋糕 派對分享首選

2019-12-02 14:37

日觀光客最愛！台設計師改造潮味茄芷袋 網友喊快量產

2019-12-02 14:27

珍煮丹再跨界！超狂「黑糖珍奶甜筒」12月4日全家獨賣

2019-12-02 14:24

現烤香蔥野菇、辛香咖哩 好丘「香烤貝果」溫暖上市

2019-12-02 14:04

粉紅耶誕樹配復古珠釦包 MJ讓台北空氣變甜了！

2019-12-02 13:43

超夯「金莎聖誕水晶球」來嘍！小7獨家贈送全台限量5.2萬個

2019-12-02 13:37

超夯「光劍雨傘」在家也能變身黑武士！小7X星際大戰聯名商品12月4日搶先上市

2019-12-02 12:53

霧面控終於等到了！Gucci全新唇膏32色澎派上市

2019-12-02 12:48

U值媒／名列於京都五山，嫣紅醉人的紅葉

2019-12-02 12:38

U值媒／融入台灣魂的法式甜點，即將熄燈！你吃過了嗎？

2019-12-02 12:23

foodpanda、Uber Eats推星巴克外送 飲品限時免費升級

2019-12-02 12:18

阿聯酋航空推杜拜機票2萬元起 送2晚免費住宿加簽證

2019-12-02 12:12

foodpanda拓展咖啡市場 星巴克也能外送了

2019-12-02 11:47

DIOR聯名Stüssy成真！共同打造2020早秋男裝系列

2019-12-02 10:42

從金曲到金馬設計師 羅申駿不忘初心 持續發問

2019-12-02 00:11

戲外放閃有夠甜！盤點3對高人氣「假戲真做」明星情侶

2019-12-01 19:01

冬天必備「超大懶人沙發」 整個人窩進去耍廢好開心！

2019-12-01 19:00

5款小家電買了必後悔！榨汁機超麻煩、麵包機只用一次

2019-12-01 17:00

繫出腰身才時尚！香奈兒外套穿出「霹靂嬌娃」帥性感

2019-12-01 15:49

珍煮丹進軍超商 推出最強「黑糖珍珠奶茶甜筒」、「黑糖牛奶大福」

2019-12-01 14:59

香奈兒、Gucci都在瘋！「圓形包」小巧可愛又百搭

2019-12-01 14:33

變換風格不求人！便捷快拆表帶設計成市場主流

2019-12-01 14:28

女孩衣櫃總是少一顆包包 秋冬新色系列成敗家好藉口

2019-12-01 13:48

五星彌月禮盒 分享曬娃喜悅首選

2019-12-01 13:06

晶宴前進新竹 御豐館讓你品嘗幸福

2019-12-01 13:05

煩惱年菜吃啥？ 老爺來相助

2019-12-01 13:04

蒙娜麗莎在嘉義 故宮南院奇幻嘉年華推出VR創作

2019-12-01 12:22

讓雙頰染上銀河！香奈兒山茶花絹絲亮采盤 一抹飄仙氣

2019-12-01 11:28

星巴克買一送一活動開始！整個12月天天有機會

2019-12-01 10:04

夢幻耶誕禮 Tiffany120公分倒數日曆 De Beers鑽石More than...

2019-12-01 00:25

麗晶耶誕周 50多家精品…獨家組合開賣

2019-12-01 00:13

香氛蠟燭 耶誕擺設更溫馨

2019-12-01 00:12

18年的回憶！京華城巨球熄燈　眾人歡呼：謝謝～再見！

2019-11-30 23:15

打敗「哈利波特」J.K.羅琳最愛的書其實是這一本

2019-11-30 22:18
看更多

熱門文章

首波冷氣團報到！一張圖了解雨怎麼下、哪天最冷？

2019-12-01 20:30

20歲水果攤商站著削甘蔗 誤砍命根子慘「自宮」

2019-12-02 10:20

做完大腸鏡沒多久仍罹癌？關鍵在這三個指標

2019-12-01 17:12

殺破狼占星／2020年財運「最有錢＆最窮」排名公開

2019-12-02 07:00

如果不想洗腎 醫師說這個動作一定要做

2019-12-01 21:00

「兒科天使」葉勝雄過世 網友留言不捨

2019-12-02 15:19

冷氣團南下！ 吳德榮：北台愈晚愈冷 明晨氣溫降至最低

2019-12-02 07:15

5款小家電買了必後悔！榨汁機超麻煩、麵包機只用一次

2019-12-01 17:00

厚外套出動！2日愈晚愈冷 周四周五可望迎初雪

2019-12-01 21:45

好市多汐止店明推「停車新制」 網友點名2分店快跟進

2019-12-01 17:01

台南昨天西邊雲牆天氣異象 原因大家都猜錯了

2019-12-02 08:22

氣溫溜滑梯 今天晚上至明晨探10度

2019-12-02 00:15

晚期肝癌治療近11年突破 台灣主持研究震撼國際

2019-12-01 22:44

foodpanda、Uber Eats推星巴克外送 飲品限時免費升級

2019-12-02 12:18

車輪胎是否該換？監理站：車胎上的「痣」是觀察指標

2019-12-02 12:40

向上帝借時間 當代傑出指揮家楊頌斯辭世

2019-12-01 19:24

哪裡怪怪的？父帶2幼女上女廁 母在旁滑手機「不行嗎？」

2019-12-02 13:17

最後一人遣返離台 鐘點看護移工政策宣告失敗

2019-12-01 23:41

無尾熊媽媽緊抱親兒以身擋火 康復快將重返自然

2019-12-01 21:19

每日星座運勢／牡羊替人著想與奉獻　易有好運降臨

2019-12-02 00:00

降低死亡率 學者籲「逆向車流」走路

2019-12-01 23:54

入冬首波冷氣團深夜報到 氣溫遽降

2019-12-01 18:55

唐綺陽星座運勢週報：魔羯座展現成果 處女座欲速則不達

2019-12-02 07:50

合歡山「這一根」絕美乍現 預告強烈寒流將來襲

2019-12-02 15:03

北市明晨低溫恐僅13度！ 彭啟明：本周有機會高山初雪

2019-12-02 07:42

健保擬提高給付 助長輩拔除「象鼻」

2019-12-02 00:19

入冬首波冷氣團發威！最凍下探12度 高山可望迎初雪

2019-12-02 09:32

女友狂買口紅他碎唸「需要跟想要不一樣」 夜深現世報立刻來

2019-12-02 14:58

「逆向走」入法？交部：先宣導看見和被看見

2019-12-01 23:57

「鐘點看護移工」計畫 6年終告失敗

2019-12-02 00:25

洗頭小妹怨薪水低卻手拿iPhone 11 Pro BMW男發文感慨反被酸

2019-12-02 14:29

戲外放閃有夠甜！盤點3對高人氣「假戲真做」明星情侶

2019-12-01 19:01

冬天做糞便潛血檢查 正是好時機

2019-12-01 17:35

東北季風搗蛋 2日午後及3日全天台東往返綠島客輪停開

2019-12-01 20:03

農業移工最快年底報到 季節性缺工挑戰調度機制

2019-12-02 02:19

【她們的世界】陳姵穎／楊沛瀠──育兒長河上，為媽媽們擺渡

2019-12-02 06:00

超夯「金莎聖誕水晶球」來嘍！小7獨家贈送全台限量5.2萬個

2019-12-02 13:37

冬天必備「超大懶人沙發」 整個人窩進去耍廢好開心！

2019-12-01 19:00

今晚至明晨超冷！北台灣低溫下探11度 局部短暫雨

2019-12-02 11:13

阿聯酋航空推杜拜機票2萬元起 送2晚免費住宿加簽證

2019-12-02 12:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top