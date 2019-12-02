台灣之星iPhone 11直降四千 漫遊上網五大洲最低88元

2019-12-02 15:49 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



歲末年終、接近耶誕跨年假期，不僅是犒賞自己換新機的好時機，更是出國旅遊的旺季。台灣之星率先推出最新iPhone 11系列專案價直降4,000元，遠傳、亞太電信也同步送上新一波漫遊優惠，讓大家年末換機、度假都能輕鬆說走就走。

iPhone 11系列開賣以來銷售持續開紅盤，台灣之星率先宣布iPhone 11系列專案價全面直降4,000元，搭配4G勁速資費方案，月租599元起，享不限速上網吃到飽，語音網內互打免費；續約/攜碼搭配家族省優惠，手機最高再折3,000元；新申辦/攜碼用戶，月租799元起，還享最高再送Yahoo奇摩超贈點2,000元，最高現賺9,000元。同時，台灣之星也祭出「年終攜碼最殺」優惠，攜碼申辦4G勁速資費方案，月租799元起，iPhone 7 Plus、三星Galaxy A70、OPPO Reno Z等超夯手機一律0元，再享不限速上網、語音網內雙飽優惠，網外/市話爆送最高900分鐘；攜碼搭配精選家電單品/組合，月租599元起，整組商品0元就能帶回家，價值相當於買商品享30個月免費上網吃到飽還倒賺。

為了滿足許多民眾耶誕、跨年假期出國需求。台灣之星除了宣布「原號漫遊日租上網」國家版圖再擴大，新增歐亞及大洋洲6國，包含英國、印度、斯里蘭卡、奧地利、克羅埃西亞、萬那杜，服務版圖橫跨世界五大洲，提供62個國/區漫遊日租上網吃到飽之外，即日起至12月31日更推出冬遊歐亞優惠活動，針對這次新增6國及港、澳、泰、韓，T-Club禮程紫/金/鑽星VIP，原號漫遊上網天天折300元，每日最低88元；新星VIP則可享天天折200元。