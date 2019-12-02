楊一展談賽車眼睛發亮 變髮帥戴泰格豪雅新表

2019-12-02 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



明年就要滿40歲的楊一展，覺得要繼續做熱愛的事情，他感性的提到這幾年人生碰到許多的轉折點，「好家在」有運動支持他，如同受邀替泰格豪雅（TAG Heuer）所詮釋的Carrera Heuer 02計時碼表一樣，持續進化。

在年底男星楊一展即將有新作品與觀眾見面，而他也首度嘗試「變髮」換上捲髮造型示人，坦言「的確有點不習慣，但這公司讓我可以放肆一下，做自己，可以試試看不一樣的風格」。喜歡各式運動，像是賽車、三鐵的楊一展，一聊到自己喜歡的事物，眼睛就發亮了，他說「就像是我現在手上戴的表，機芯背後就像是跑車的輪框，只要一晃動自動擺陀，就像是汽車的引擎聲一樣」。而至今收藏20多只腕表的楊一展也表示自己多是以運動表為目標，而且實際去賽車時，也會運用到計時碼表的功能，還會和林佑威一起分享熱血表款。同時楊一展還認為，運動是每個男性血液中的DNA，而他所配戴的兩款泰格豪雅表款，既有速度感還很適合在不同場合使用。