楊一展談賽車眼睛發亮 變髮帥戴泰格豪雅新表
明年就要滿40歲的楊一展，覺得要繼續做熱愛的事情，他感性的提到這幾年人生碰到許多的轉折點，「好家在」有運動支持他，如同受邀替泰格豪雅（TAG Heuer）所詮釋的Carrera Heuer 02計時碼表一樣，持續進化。
在年底男星楊一展即將有新作品與觀眾見面，而他也首度嘗試「變髮」換上捲髮造型示人，坦言「的確有點不習慣，但這公司讓我可以放肆一下，做自己，可以試試看不一樣的風格」。喜歡各式運動，像是賽車、三鐵的楊一展，一聊到自己喜歡的事物，眼睛就發亮了，他說「就像是我現在手上戴的表，機芯背後就像是跑車的輪框，只要一晃動自動擺陀，就像是汽車的引擎聲一樣」。而至今收藏20多只腕表的楊一展也表示自己多是以運動表為目標，而且實際去賽車時，也會運用到計時碼表的功能，還會和林佑威一起分享熱血表款。同時楊一展還認為，運動是每個男性血液中的DNA，而他所配戴的兩款泰格豪雅表款，既有速度感還很適合在不同場合使用。
全新的Carrera Heuer 02計時碼表，所採用的就是泰格豪雅自豪的Calibre Heuer 02計時機芯，比起2015年所推出的前一代機芯，性能更佳優異。在更纖薄的架構下，還能達到80小時的動力儲存，以及提升了精準度。不僅如此，在設計上也更新，30分鐘、小時、秒的計時盤，則與1960年代推出的Carrera腕表的配置相同，分別移至3、6及9點鐘的方向，讀時更方便，視覺上更顯眼。而且受益於品牌多年前開始推動的模組化概念，這一款腕表除了搭載了最新的機芯，還分別提供了不鏽鋼、玫瑰金、碳纖維或是陶瓷的表殼，使熱愛運動風格的消費者，都能找到自己適合的設計。
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