多拿滋雪人、耶誕樹萌Q甜甜圈 12月31日前買五送一

2019-12-02 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



溫馨歡樂的耶誕節即將到來，Mister Donut與Krispy Kreme推出雪人、耶誕樹、麋鹿造型的耶誕限定甜甜圈，即日起要陪大家萌翻耶誕。另外，全省Mister Donut於12/31前，推出消費享甜甜圈和點心任選買5送1優惠；Krispy Kreme也將於12/12六周年生日當天推出買一送一，購買任12入盒贈6入原味糖霜甜甜圈，喜愛甜甜圈的粉絲們快趁優惠期間吃一波。

以耶誕佳節為概念，Mister Donut把雪地裡的「雪人」變成了甜甜圈，「耶誕雪人」身穿優格巧克力外衣，披著水果軟糖編織的彩色圍巾，還有「耶誕樹仔」茂密枝葉上點綴著多色繽紛的珍珠糖，吃得到一整支巧克力棒，交織出甜蜜可愛的耶誕節氛圍，以及小朋友最愛的兩款灑上滿滿棉花糖「耶誕棉花優格」與「耶誕棉花草莓」波堤也同步登場。

配合耶誕送禮需求，Mister Donut也推出「耶誕萌樂園」小禮盒，不只一次能吃到三種甜甜圈，還搭配兩款全新紙盒設計，耶誕老公公與麋鹿偷吃甜甜圈的逗趣表情，都充滿耶誕氣氛，即日起全省Mister Donut與部份7-ELEVEN門市販售。