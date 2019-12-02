起司瀑布＋莓果烤雞甜鹹好酷 Kiehls咖啡耶誕套餐登場

2019-12-02 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



又甜又鹹該是什麼味道呢？全球第一間Kiehls Coffee House全新推出耶誕餐點，以香料烤雞搭配莓果醬，瀑布流般的起司夾入三明治中，「耶誕烤雞莓果起士三明治」正式推出，12月31日前限定販售，僅限新光三越A11的Kiehls Coffee House開賣。

Kiehls Coffee House帶來美國紐約的原汁原味，除了有限定販售的耶誕烤雞莓果起士三明治，還可以搭配耶誕拐杖糖熱可可，冷冷的冬天中，就要來杯熱可可，搭配節慶氛圍濃厚的拐杖糖、棉花糖等，喝下去超暖心。

另外，愛甜點的人，則有「耶誕派對甜點禮盒四／六宮格」，一口氣囊括Kiehls Coffee House最知名的甜點，包括有紐約起士蛋糕、紅絲絨杯子蛋糕、經典檸檬塔、烤棉花糖巧克力派、小甜餅布朗尼等，帶回家跟好友分享甜滋滋的感覺。

現場鹹食還有多樣化的商品可選，包括同樣有濃郁起司的「瘋狂培根起司美式三明治」，還有「松露野菇美式三明治」，去吃個下午茶也能好開心。