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談傾聽之旅45天見聞 韓國瑜：悶、苦、茫3字形容

起司瀑布＋莓果烤雞甜鹹好酷 Kiehls咖啡耶誕套餐登場

2019-12-02 14:52聯合報 記者劉小川／台北即時報導

又甜又鹹該是什麼味道呢？全球第一間Kiehls Coffee House全新推出耶誕餐點，以香料烤雞搭配莓果醬，瀑布流般的起司夾入三明治中，「耶誕烤雞莓果起士三明治」正式推出，12月31日前限定販售，僅限新光三越A11的Kiehls Coffee House開賣。

Kiehls Coffee House帶來美國紐約的原汁原味，除了有限定販售的耶誕烤雞莓果起士三明治，還可以搭配耶誕拐杖糖熱可可，冷冷的冬天中，就要來杯熱可可，搭配節慶氛圍濃厚的拐杖糖、棉花糖等，喝下去超暖心。

另外，愛甜點的人，則有「耶誕派對甜點禮盒四／六宮格」，一口氣囊括Kiehls Coffee House最知名的甜點，包括有紐約起士蛋糕、紅絲絨杯子蛋糕、經典檸檬塔、烤棉花糖巧克力派、小甜餅布朗尼等，帶回家跟好友分享甜滋滋的感覺。

現場鹹食還有多樣化的商品可選，包括同樣有濃郁起司的「瘋狂培根起司美式三明治」，還有「松露野菇美式三明治」，去吃個下午茶也能好開心。

Kiehls Coffee House還幫你寄耶誕卡片，即日起至12月31日只，到Kiehls Coffee House任一消費，就送Kiehl’s契爾氏與芬蘭插畫家Janine Rewell 聯名創作的耶誕明信片，只要寫完投入Kiehl’s郵筒中，就會幫忙寄出，讓好友也能感受心意。

Kiehls Coffee House耶誕烤雞莓果起士三明治、140元。圖／Ki...
Kiehls Coffee House耶誕烤雞莓果起士三明治、140元。圖／Kiehls提供
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Kiehls Coffee House推出耶誕限定餐點。圖／Kiehls提供
Kiehls Coffee House推出耶誕限定餐點。圖／Kiehls提供
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Kiehls Coffee House耶誕派對甜點禮盒四／六宮格、500～700...
Kiehls Coffee House耶誕派對甜點禮盒四／六宮格、500～700元。圖／Kiehls提供
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Kiehls Coffee House多款鹹食可以選擇。圖／Kiehls提供
Kiehls Coffee House多款鹹食可以選擇。圖／Kiehls提供
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Kiehls Coffee House耶誕拐杖糖熱可可、140元。圖／Kiehl...
Kiehls Coffee House耶誕拐杖糖熱可可、140元。圖／Kiehls提供
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到Kiehls Coffee House消費，免費獲得明信片，還幫你寄出。圖／K...
到Kiehls Coffee House消費，免費獲得明信片，還幫你寄出。圖／Kiehls提供
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