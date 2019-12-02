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日觀光客最愛！台設計師改造潮味茄芷袋 網友喊快量產

2019-12-02 14:27聯合報 記者黃仕揚／台北即時報導

這幾年日本掀起「哈台」風潮，許多觀光客來台必買的伴手禮不是鳳梨酥，而是台味十足的「茄芷袋」，日前擅長融合傳統混搭出新鮮感的台灣設計師周裕穎，也在個人社群po出數張以Nike配件改造成的潮流單品，有茄芷袋、運動小袋等，吸引不少粉絲敲碗大呼「這必須量產！」、「這能不買嗎？」。

「茄芷袋」是許多人的兒時回憶，在台灣通常都是老一輩的人，會帶去傳統市場時買菜時使用，不過正因為台味十足且顏色多元，加上便宜又能當環保購物袋使用，突然成為日本觀光客人手一個的伴手禮。

而曾多次登上紐約時裝周的台灣設計師周裕穎，先前就常將台灣在地傳統元素帶上國際舞台，像是台南傳統刺繡、故宮文物、廟宇門神等等，都讓外媒為之驚艷，而本身也是運動鞋迷的他，之前也曾與Nike合作過，甚至在剛落幕不久的台北時裝周也以「永續時尚」為出發點，設計出一系列舊物改造的潮味單品。

而這次在其社群平台釋出的Nike運動單品，依舊呼應他主張的「越在地越國際」，改造了茄芷袋、運動小揹袋等，黑白灰相間的主色調，讓整體質感飆升。不過經記者求證品牌公關，這系列單品依舊是供設計師發揮創意，傳達設計理念為主，暫時還不會有發售計畫。

台灣設計師周裕穎在社群平台秀出自己設計的茄芷袋。圖／摘自justinxx_off...
台灣設計師周裕穎在社群平台秀出自己設計的茄芷袋。圖／摘自justinxx_official
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台灣設計師周裕穎在社群平台秀出自己設計的茄芷袋。圖／摘自justinxx_off...
台灣設計師周裕穎在社群平台秀出自己設計的茄芷袋。圖／摘自justinxx_official
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台灣設計師周裕穎在社群平台秀出自己設計的運動袋。圖／摘自justinxx_off...
台灣設計師周裕穎在社群平台秀出自己設計的運動袋。圖／摘自justinxx_official
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周裕穎先前在台北時裝周也以「永續時尚」為出發點，設計出一系列舊物改造的潮味單品。...
周裕穎先前在台北時裝周也以「永續時尚」為出發點，設計出一系列舊物改造的潮味單品。圖／摘自justinxx_official
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周裕穎先前在台北時裝周也以「永續時尚」為出發點，設計出一系列舊物改造的潮味單品。...
周裕穎先前在台北時裝周也以「永續時尚」為出發點，設計出一系列舊物改造的潮味單品。圖／摘自justinxx_official
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伴手禮時裝周

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