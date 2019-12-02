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粉紅耶誕樹配復古珠釦包 MJ讓台北空氣變甜了！

2019-12-02 13:43聯合報 記者吳曉涵／即時報導

耶誕節氣氛越來越濃，台北街頭也有好多耶誕樹相關裝飾，都是逛街人群們的最佳打卡景點。時尚品牌Marc Jacobs更具年輕造型感的路線The Marc Jacobs就在信義微風門口打造兩棵粉紅色耶誕樹，粉嫩嫩的夢幻感讓空氣感覺都有棉花糖的氣味！

Marc Jacobs此次特別為了呼應The Marc Jacobs 2020早春度假系列持續主打的「THE」各式主題合作，其中多款單品都以粉彩色呈現，所以選擇用粉紅色妝點3米高的耶誕樹，樹上以銀色、粉色的球型掛飾裝飾，銀色鏡面底座映襯黑色「THE MARC JACOBS」字樣，樹頂也放上一顆銀色星星，浪漫閃耀。這兩棵樹即日起到12月31日期間限定在信義微風大門展示，想拍照的粉絲可要把握時間。

此外，對比於The Marc Jacobs 2020早春的粉嫩青春，Marc Jacobs 2020早春整體設計走的則是復古路線，其中最受矚目的當屬The Vanity硬殼長型圓珠釦包。這款包以長方型呈現，光滑亮面牛皮材質搭配大珠釦、仿舊霧金鍊帶，典雅質感瞬間讓人變身舊時光裡的優雅淑女，早春一次推出古墨黑、硃砂紅、玫瑰粉，暖柔沙、橄欖綠以及花卉印花款。另外也附上皮革肩背帶，可以隨造型需求與霧金鍊帶搭配使用。

古墨黑復古長型圓珠釦包，22,900元。圖／Marc Jacobs提供
古墨黑復古長型圓珠釦包，22,900元。圖／Marc Jacobs提供
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粉嫩嫩的夢幻感讓空氣感覺都有棉花糖的氣味。圖／Marc Jacobs提供
粉嫩嫩的夢幻感讓空氣感覺都有棉花糖的氣味。圖／Marc Jacobs提供
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樹上以銀色、粉色的球型掛飾裝飾。圖／Marc Jacobs提供
樹上以銀色、粉色的球型掛飾裝飾。圖／Marc Jacobs提供
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硃砂紅復古長型圓珠釦包，22,900元。圖／Marc Jacobs提供
硃砂紅復古長型圓珠釦包，22,900元。圖／Marc Jacobs提供
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The Marc Jacobs耶誕樹即日起到12月31日期間限定在信義微風大門展...
The Marc Jacobs耶誕樹即日起到12月31日期間限定在信義微風大門展示，想拍照的粉絲可要把握時間。
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Marc Jacobs在微風信義大門口設置The Marc Jacobs耶誕樹。...
Marc Jacobs在微風信義大門口設置The Marc Jacobs耶誕樹。圖／Marc Jacobs提供
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暖柔沙復古長型圓珠釦包，22,900元。圖／Marc Jacobs提供
暖柔沙復古長型圓珠釦包，22,900元。圖／Marc Jacobs提供
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玫瑰粉復古長型圓珠釦包，22,900元。圖／Marc Jacobs提供
玫瑰粉復古長型圓珠釦包，22,900元。圖／Marc Jacobs提供
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花卉印花復古長型圓珠釦包，24,900元。圖／Marc Jacobs提供
花卉印花復古長型圓珠釦包，24,900元。圖／Marc Jacobs提供
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