粉紅耶誕樹配復古珠釦包 MJ讓台北空氣變甜了！

2019-12-02 13:43 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



耶誕節氣氛越來越濃，台北街頭也有好多耶誕樹相關裝飾，都是逛街人群們的最佳打卡景點。時尚品牌Marc Jacobs更具年輕造型感的路線The Marc Jacobs就在信義微風門口打造兩棵粉紅色耶誕樹，粉嫩嫩的夢幻感讓空氣感覺都有棉花糖的氣味！

Marc Jacobs此次特別為了呼應The Marc Jacobs 2020早春度假系列持續主打的「THE」各式主題合作，其中多款單品都以粉彩色呈現，所以選擇用粉紅色妝點3米高的耶誕樹，樹上以銀色、粉色的球型掛飾裝飾，銀色鏡面底座映襯黑色「THE MARC JACOBS」字樣，樹頂也放上一顆銀色星星，浪漫閃耀。這兩棵樹即日起到12月31日期間限定在信義微風大門展示，想拍照的粉絲可要把握時間。